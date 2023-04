Nach zwei Scheidungen scheint Kaley Cuoco mit ihrem Freund Tom Pelphrey endlich das große Liebesglück gefunden zu haben. Nun darf sich das Paar über Nachwuchs freuen: Auf Instagram zeigte die frischgebackene Mutter ein erstes Bild ihres Kindes - und verriet dessen außergewöhnlichen Namen.

"Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben!": Mit diesen Worten stellte Kaley Cuoco am Wochenende ihren Nachwuchs vor. Cuoco, die als Penny in der US-Sitcom "The Big Bang Theory" weltweit berühmt wurde, zeigt in dem Instagram-Beitrag stolz ein Bild ihrer Tochter. Im Oktober hatten die 37-Jährige und ihr Lebensgefährte und Schauspielkollegen Tom Pelphrey ("Ozark") bekannt gegeben, ihr erstes Kind zu erwarten.

Sie seien "überglücklich und dankbar", so Cuoco weiter. Ihr Dank gelte vor allem den Ärzten, Krankenschwestern, Familienmitgliedern und Freunden, "die uns in den letzten Tagen so sehr geholfen haben". Auch an ihren Partner richtete die Schauspielerin rührende Worte: "Tommy, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, aber das habe ich."

Drei Verlobungen und zwei Ehen später ...

Nach drei Verlobungen und zwei gescheiterte Ehen scheint Cuoco angekommen zu sein: 2013 verlobte sich die Blondine nach nur drei Monaten Beziehung mit dem Tennisprofi Ryan Sweeting. Nach nur 21 Monaten Ehe folgte die Scheidung. 2018 trat Cuoco mit dem Reitsportprofi Karl Cook vor den Traualtar; die Ehe hielt drei Jahre. Seit 2022 ist Cuoco mit Pelphrey liiert.