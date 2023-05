Vor fünf Jahren feierte Dunya Hayali ihr Debüt als Moderatorin des "aktuellen sportstudio" im ZDF. Nun verkündete sie ihren Ausstieg aus dem Format und erklärte ihre Entscheidung bei Instagram.

"Es fällt mir nicht leicht" - mit diesen Worten verabschiedet sich die Journalistin Dunja Hayali von ihrer Moderatoren-Rolle beim "aktuellen sportstudio" des ZDF. In einem Instagrampost blickt die 48-Jährige auf besondere Momente mit besonderen Gästen zurück. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, da sie die Sendung und die Crew in den letzten fünf Jahren wirklich in ihr "(Sport-)Herz geschlossen" habe, "aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich", erklärt Hayali. "Deshalb sage ich nach 41 Sendungen 'tschüss' und werde mich voll und ganz aufs 'moma' und aufs 'heute journal' konzentrieren."

Bereits am Samstag wird sie das "Sportstudio" - seit 2018 war sie im Einsatz - zum letzten Mal moderieren, wie der Sender vorab verriet. Auch ihr Interview-Gast steht schon fest: Noch-Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, stellt sich Hayalis Fragen. Einen Vorgeschmack gab es bereits auf Instagram. Die Moderatorin postete ein Foto, auf dem sie in einer roten Hose zu sehen ist und kommentierte augenzwinkernd: "Die Farben dürften ihm gefallen, ob das auch für die Fragen gilt, werden wir am Samstag herausfinden."

Dunja Hayali: Multitalent beim ZDF

Dem "Sportstudio" weiterhin als Moderatoren erhalten bleiben Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss sowie Jochen Breyer. Seit Februar ist Hayali Teil des "heute journal"-Teams. Von 2007 bis 2010 war sie als Co-Moderatorin für die Nachrichtensendung im Einsatz und seit 2007 arbeitet sie zudem beim ZDF-"Morgenmagazin".

Die 48-Jährige erklärt in ihrem Post, sie sei dankbar für "diese interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde, und vor allen Dingen bereichernde Zeit". Und mit dem gewohnten Funken Humor schließt Hayali ihr Abschiedsplädoyer auf Social Media mit den Worten: "Dankbar bin ich auch all den Gästen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, insbesondere denen bzw. dann, wenn es auch mal über das klassische 4:4:2 hinaus ging. Die langen Interviews - ja Team, ich weiß, immer hab ich überzogen - werden mir als Element sicher am meisten fehlen..." - und natürlich die Crew, wie sie schreibt. "Also dann, auf in die letzte Runde. Nach 90 Minuten plus bisschen Überziehen ist dann Schluss".