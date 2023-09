Bald ermittelt Wotan Wilke Möhring in der Rolle des Kommissars Thorsten Falke ohne seine Partnerin: Franziska Weisz, die 13 Fälle lang Julia Grosz im NDR-"Tatort" verkörpert hat, verlässt die populäre Krimie-Reihe.

NDR-"Tatort"-Kommissar Thorsten Falke ( Wotan Wilke Möhring) muss in den nächsten beiden Fällen ohne seine Partnerin Julia Grosz ( Franziska Weisz) ermitteln. Die Rolle wird nicht weiter erzählt, wie der Sender verkündet hat. Warum genau das Arbeitsverhältnis zwischen den beiden Protagonisten beendet wird, erfährt das Publikum in "Tatort: Was bleibt", der Anfang 2024 gesendet wird.

"Ich danke herzlich für insgesamt 13 Fälle"

"Franziska Weisz hat ihrer Figur und damit den NDR-'Tatorten' der Bundespolizei einen ganz eigenen unverwechselbaren Charakter gegeben", erklärt NDR-Fiction-Chef Christian Granderath. "Ich danke herzlich für insgesamt 13 Fälle mit Kommissarin Julia Grosz, die bei Bedarf ohne Zögern über ihren Schatten springt." Die Rolle habe über sieben Jahre eine spannende Entwicklung durchlaufen und sei nun auserzählt.

Nichtsdestotrotz freuen sich die Verantwortlichen auf die Überraschungen, die Wotan Wilke Möhring als Falke in den nächsten Filmen bieten werde. Beim NDR ist die Rede schon jetzt von weiteren, zukünftigen gemeinsamen Projekten mit Franziska Weisz. Wer Thorsten Falke in den angekündigten Krimis unter die Arme greifen wird, gebe der Sender zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.