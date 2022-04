2011 sorgten Sarah Engels und Pietro Lombardi für das größte Liebes-Highlight der DSDS-Geschichte. In der achten Staffel lernten sich die beiden kennen und lieben und heirateten nach dem Sieg Lombardis. Außerdem bekamen sie einen gemeinsamen Sohn und bauten ein Haus. Auch wenn die Beziehung in die Brüche ging, verstehen sich beide weiterhin gut - und bleiben DSDS treu. Pietro Lombardi saß zwei Jahre lang fest in der Jury des Castingshow-Klassikers. Nun zieht Sarah Engels nach.

Wie "RTL.de" berichtet, kehrt die 29-Jährige elf Jahre nach ihrem zweiten Platz auf die große Bühne der RTL-Show zurück. Demnach ergänzt sie in der zweiten Liveshow die Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. Damit übernimmt Engels den Staffelstab von "Modern Talking"-Legende Thomas Anders, der in der ersten Liveshow von DSDS den Posten des Gastjurors eingenommen hatte.

Eingefleischte Fans der Sängerin dürfte die Rückkehr der Zweifachmama in die Castingshow aber nicht überraschen. In einer Fragerunde bei Instagram vor wenigen Wochen hatte ihre Bereitschaft für ein Comeback unmissverständlich deutlich gemacht: "Zu 100 Prozent. Mal sehen, was die Zukunft so bringt." Neu ist die Erfahrung am Jurypult für Sarah Engels derweil nicht. 2019 bildete die Sängerin gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell die Jury bei der Talentshow "Das Supertalent" (RTL).