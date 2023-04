"Immortals of Aveum" mischt Shooter-Elemente mit Magie. Der EA-Originals-Titel gilt als eine der großen Hoffnungen des Jahres im Segment der Singleplayer-Shooter.

Mit pathetischem Soundtrack, beeindruckender Grafik und explosiver Action macht EA im Enthüllungstrailer von "Immortals of Aveum" auf sein neues "Original" aufmerksam. Ritter treffen darin auf Schusswaffen, Fantasy auf SciFi - kann der eigenwillige Mix überzeugen? Das finden Spieler bereits am 20. Juli heraus. Weil die Entwickler offenbar alles daran setzen, die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration PlayStation 5 und Xbox Series auszuschöpfen, wird "Immortals of Aveum" schon jetzt als eine der größten Singleplayer-Shooter-Überraschungen des Jahres gehandelt.

Der Plot: Auf dem titelgebenden Planeten Aveum herrscht ein Jahrhunderte wehrender Krieg zwischen zwei Königshäusern. Sowohl dass Reich Lucium als auch das von Rasham sind hinter der Macht der Magie her, welche die Oberfläche des Planeten in blauen, roten und grünen Strömen überziehen. Der andere Baustein des Titels sind die "Immortals". Dabei handelt es sich um einen Zauberer-Orden. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jak, der als "Beschenkter" die Gabe hat, die Magie zu nutzen. Er soll der geheimnisvollen Vergangenheit von Aveum auf den Grund gehen und den Planeten befrieden.

25 Stunden magische Shooter-Momente

Jak erkundet den Planeten in der Ego-Perspektive. Als Kampfmagier kann er zur Abwehr von Gegnern alle drei magischen Kräfte anzapfen, die Aveum im Gleichgewicht. Diese Fähigkeiten wendet er auf seine Wfafen an, sodass das Egoshooter-Element nicht zu kurz kommt. Blaue Magie wirkt als Upgrade fürs Jagdgewehr und erhöht die Reichweite. Rote Magie verstärkt die Wirkung der Shotgun, während grüne Magie die Sturmgewehr-Salven mit einem zielsuchenden Effekt ausstatten.

Zu dieser Standard-Magie kommt ein Fähigkeitenbaum im Rollenspiel-Stil. Insgesamt kann Jak über 25 Zauber und 80 Talente erlernen - unter anderem einen magischen Schild, um gegnerische Kugeln abzufangen, und die Teleport-Fähigkeit. Außerdem lernt Jak, Gegner wie von Geisterhand an sich heranzuziehen und magische Explosionen auszulösen. Bei der Anwendung seiner "Zaubertricks" geht Jak allerdings Mana verloren, das sich nur langsam regeneriert.

Die Entwickler Ascendant Studios versprechen über 25 Stunden Entertainment mit der Hauptstory. Dazu kommen optionale Pfade, doch diese seien vom Umfang her nicht vergleichbar mit einem Open World-Spiel. "Immortals of Aveum" ist ganz bewusst als geradlinige Singleplayer-Geschichte angelegt. Bemüht um Abwechslung: Neben den Magie-Anwendungen und den Schießereien gilt es bisweilen, Puzzles zu lösen - beispielsweise Physikrätsel, bei denen die eigenen magischen Fähigkeiten Wege freischaufeln. Auch Crafting soll für Kurzweil sorgen: Magische Ausrüstungsteile verbessern die Fähigkeiten des Helden. Dazu kommen Boss-Kämpfe gegen imposante Gegner wie Drachen.

"Immortals of Aveum" wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint am 20. Juli ausschließlich für PC, PS5 und Xbox Series. Übrigens: Bret Robbins, Gründer von Ascendant Studios, hat sich einen Namen gemacht als Creative Director des originalen "Dead Space" und sammelte Erfahrungen bei Sledgehammers "Call of Duty"-Titeln.

Immortals of Aveum – Enthüllungs-Trailer

