Am vergangenen Sonntag übertrug der Fernsehsender Welt eine weitere Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Doch die engagierte Dolmetscherin konnte die Worte des 44-Jährigen nicht zu Ende übersetzen: Sie brach vor laufender Kamera in Tränen aus.

"Russland ist auf dem Weg des Bösen", übersetzte die Frau, deren Name nicht bekannt ist: "Russland muss seine Stimme in der UN verlieren." Sichtlich um Fassung ringend fuhr sie fort: "Ukrainer, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen..." Weiter kam die Dolmetscherin nicht. Es herrschte einige Sekunden Stille. Dann hauchte die Frau mit zittriger Stimme: "Entschuldigung", ehe Welt zurück ins Studio schaltete.

"Ganz viel Liebe

In den sozialen Medien drücken seither zahlreiche Menschen ihr Mitgefühl für die Dolmetscherin aus: "Ganz viel Liebe an die Übersetzerin von Welt", twittert eine Nutzerin.

Fliegeralarm unterbricht Gespräch mit den Eltern

Die Dolmetscherin selbst zeigte sich zutiefst berührt von den freundlichen Worten der Zuschauerinnen und Zuschauer: "Vielen Dank an alle, ich bin überwältigt", twitterte sie und machte wenig später die Dramatik, die sich derzeit in vielen Teilen der Ukraine abspielt, erneut deutlich: "Ich kam in die ukrainischen Nachrichten, meine 70-jährigen Eltern waren wahnsinnig stolz, also riefen sie mich an. Wir wurden von einem Fliegeralarm unterbrochen und meine Eltern mussten in den Luftschutzkeller gehen."

I got into Ukrainian news, my 70 y.o. parents were crazy proud, so they called me.



We were interrupted by an air raid alarm and my parents had to leave for the shelter.



Go fuck yourself, Russia. And take Belarus along. https://t.co/5eMdUHvpWi — Die Welt Übersetzerin (@kat67840280) February 27, 2022

"Ich liebe euch alle, meine Mit-Ukrainer"

In einem weiteren Tweet, nun unter dem Namen "Die Welt Übersetzerin", wandte sie sich zudem direkt an ihre Landsleute: "Ich bin eine Konferenzdolmetscherin, ich dolmetsche zehn Stunden lange Friedensgespräche. Aber heute live im deutschen Fernsehen konnte ich Selenskyj nicht zu Ende übersetzen, bei seinen letzten Worten brach ich in Tränen aus. Ich liebe euch alle, meine Mit-Ukrainer."