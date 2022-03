Zweieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine gibt es zahlreiche Rufe nach weiteren Sanktionen gegenüber Russland. Bei "Anne Will" im Ersten stellten am Sonntag unter anderem der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ihre Positionen zur Debatte.

Zweieinhalb Wochen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine spitzt sich die Lage weiter zu: Seit einigen Tagen werden zunehmend auch die westlichen Teile des Landes von den russischen Truppen attackiert. Damit gerät auch die NATO zunehmend unter Druck: "Wie kann man Putins Krieg beenden?" - Diese Frage diskutierte Anne Will am Sonntagabend in ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow. Zu Gast im Studio waren der CDU-Politiker und Oberst a.D. Roderich Kiesewetter, die ukrainische Schriftstellerin Katja Petrowskaja, Forscherin Claudia Major und der Bundesvorsitzende der SPD, Lars Klingbeil. Zudem gab es Liveschaltungen mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sowie dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba.

Es gebe mittlerweile eine gewisse Dialogbereitschaft vonseiten Wladimir Putins, beschrieb Kuleba die Lage. Der russische Präsident erlebe derzeit unerwartete Verluste von Menschen und Kriegsmaterial: "Das drängt Putin dazu, seine Position zumindest ein wenig zu verändern", erklärte Kuleba. Dennoch gehen die Angriffe in der Ukraine weiter: "Dies ist ein Krieg, in dem es um die Existenz des ukrainischen Staates geht", erklärte er: "Wir opfern uns in diesem Krieg, denn wir wissen, dass unsere Zukunft auf dem Spiel steht." Eine Lösung könne nur "auf der Grundlage des Respekts der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine" herbeigeführt werden.

Habeck: "Es ist richtig, dass wir nicht alles tun"

Von Deutschland wünschte sich der ukrainische Politiker eine "Führungsposition" bei Sanktionen: Die Bundesregierung solle nicht nur die EU-Mitgliedschaft der Ukraine unterstützen, sondern auch nötige Waffen liefern, denn: "Sie haben dazu beigetragen, die aktuelle Macht Russlands mit aufzubauen. Wir hoffen, dass Sie nun Ihren Teil dazu leisten werden, die russische Kriegsmaschinerie anzuhalten." Er verstehe, dass es nicht einfach sei, die deutsche Politik von jetzt auf gleich zu verändern, dennoch müsse eben dies nun geschehen: "Wir sehen jetzt das wahre Antlitz Russlands. Unsere Kinder werden getötet, unsere Städte dem Erdboden gleich gemacht", erklärte der 40-Jährige: "Darum stoppen Sie Putin, denn die Ukraine ist nicht das letzte Ziel für ihn."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hingegen warb gleich zu Beginn der Sendung für Bedacht beim Aussprechen weiterer Sanktionen: Jeder unüberlegte Schritt könne dazu führen, dass Deutschland möglicherweise nicht einmal die aktuellen Sanktionen durchhalte. "Wir dürfen Putin auf keinen Fall den Triumph gönnen, dass wir bereits verhängte Maßnahmen wieder zurücknehmen müssen", erklärte der Grünen-Politiker. "Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun", fuhr er fort: "Jeden Tag entfernt sich die Weltgemeinschaft und Deutschland auch von russischer Kohle." Aber: "Wenn man jetzt sofort den Schalter umlegt, wird es in Deutschland zu Lieferengpässen, Massenarbeitslosigkeit und Armut kommen; zu Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr beheizen können; zu Menschen, die kein Benzin mehr haben. Und dazu müsste man mehrere Monate oder Jahre stehen."

Müsse die Bundesregierung sich den Vorwurf machen, dass sie nicht alles tut, um Putin aufzuhalten, wollte Anne Will von ihrem Gast wissen. "Es ist richtig, dass wir nicht alles tun", antwortete Habeck bestimmt: Exporte wie Weizen oder Raps aus Russland sind nicht verboten, weil Deutschland andernfalls eine Hungerkrise riskiere. "Wir liefern keine schweren Panzer oder Flugzeuge an die Ukraine, weil wir nicht eine Konfrontation Russland gegen die NATO provozieren wollen", fuhr der 52-Jährige fort: "Deutschland tut viel, aber das, was es verantworten kann." Andernfalls käme das Land in eine unkontrollierte Situation.