Ein Oscar für Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident und ehemalige Schauspieler ist nun im Besitz des begehrtesten Preises der Filmindustrie. Wie der Pressedienst der Präsidialkanzlei bekannt gab, überreichte ein waschechter Hollywoodstar dem Präsidenten in Kiew die Trophäe: Sean Penn. Der Oscar gehörte demnach dem Schauspieler und sei von ihm in ein "Symbol des Glaubens an den Sieg" umgemünzt worden.

"Ich fühle mich viel besser, wenn ich weiß, dass ein Teil von mir hier ist", gab Penn zu Protokoll. Sean Penn wurde 2004 für "Mystic River" und 2009 für "Milk" als bester Hauptdarsteller prämiert. Es ist nicht der erste Besuch des 62-Jährigen im Kriegsgebiet. Bereits zum dritten Mal seit dem Ausbruch des Krieges Ende Februar gastierte Penn in der Ukraine. Der Grund für seine Reisen ist ein Filmprojekt, das Penn verantwortet. Der Beitrag handelt von Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Doch nicht nur Wolodymyr Selenskyj durfte sich über eine Würdigung der besonderen Art freuen. Auch Sean Penn nahm eine Auszeichnung entgegen. Weil er die Ukraine nach Kräften unterstützt, verlieh ihm der ukrainische Präsident einen Verdienstorden. Penn setzt sich unter anderem für die Hilfsorganisation "Core" ein, die Kriegsflüchtlingen hilft.

Die ukrainische Tageszeitung "The Kyiv Independent" teilte via Twitter einen kurzen Video-Clip, der das Aufeinandertreffen von Wolodymyr Selenskyj und Sean Penn dokumentiert. Der Ausschnitt zeigt unter anderem die Oscar-Übergabe, die der Schauspieler wie folgt kommentierte: "Wenn du den Krieg gewinnst, bringe ihn (den Oscar, d. Red.) zurück nach Malibu."

This video published by President Volodymyr Zelensky shows his meeting with U.S. actor Sean Penn in Kyiv.



According to Zelensky, Penn left his Oscar award in Ukraine, which will remain there "until Ukraine's victory" as a symbol of belief in such an outcome. pic.twitter.com/r2LAAoOaku