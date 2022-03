Oksana Shvets ist in ihrer Heimat, der Ukraine, als renommierte Schauspielerin berühmt. Nun kam die 67-Jährige bei einem russischen Raketenangriff auf Wohnhaus in Kiew ums Leben.

Unter den Opfern des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind auch zahlreiche Zivilisten. Nun ist mit Oksana Shvets auch eine in der Ukraine verehrte Schauspielerin ums Leben gekommen. Shvets starb bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew, wie das Moloddy-Theater der ukrainischen Hauptstadt mitteilte. Die Schauspielerin war Teil des Ensembles, weshalb das Theater in einem Statement seine "irreparable Trauer" ausdrückte. Shvets wurde 67 Jahre alt. Auch die englischsprachige "Kyiv Post" hat ihren Tod bestätigt.

"Während des Raketenbeschusses eines Wohnhauses in Kiew", heißt es in der Erklärung, "wurde eine verdiente Künstlerin der Ukraine, Oksana Shvets, getötet". Neben ihrer Tätigkeit am Youth-Theater Kiew arbeitete die 1955 geborene Schauspielerin auch am Ternopil Musik- und Dramatheater sowie am Kiewer Theater der Satire.

The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge — KyivPost (@KyivPost) March 17, 2022

Jahrzehntelang war Oksana Shvets im Theater sowie in Filmen zu sehen. Für ihre Arbeit erhielt sie eine der höchsten Auszeichnungen ihres Heimatland als "verdiente Künstlerin der Ukraine". Die Ehrung ist nur den erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstlern des Landes vorbehalten.