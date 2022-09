Am Dienstagabend sorgte "Mr. Tagesthemen" Ulrich Wickert für eine gelungene Überraschung: Der frühere Nachrichtensprecher kehrte für eine einzelne Meldung an seinen alten Arbeitsplatz zurück. Der Grund: Caren Miosga.

Nun ist es offiziell: Caren Miosga hat Ulrich Wickert den Rang abgelaufen. Mit 15 Jahren und zwei Monaten im Dienst galt der Nachrichtensprecher bis vor einigen Tagen noch als am längsten amtierender "Tagesthemen"-Sprecher. Weil Miosga diesen Rekord nun gebrochen hat, kehrte Wickert am Dienstagabend sogar an seinen ehemaligen Arbeitsplatz zurück.

Eine "wichtige Meldung" fehle noch, befand der 79-jährige Überraschungsgast gegen Ende der Sendung. "Sie lautet: Hamburg - Rekord im Fernsehstudio gebrochen! Der ewige Rekordhalter im 'Tagesthemen'-Moderieren, Ulrich Wickert, also ich, muss heute eine Niederlage einstecken." Mit dem heutigen Tage werde er überrundet, erklärte Wickert. Dies sei jedoch nicht weiter schlimm: "So ist das Leben, aber ich werde es verkraften. Caren Miosga ist die mir liebste Moderatorin. Herzlichen Glückwunsch, Caren!"

Caren Miosga: Seit 2007 Teil der "Tagesthemen"

Ulrich Wickert hatte 1991 seinen Vorgänger Hajo Friedrichs abgelöst. Wickert war berühmt für seine lakonische Art, "Das Wetter" anzukündigen sowie für seine allabendliche Abmoderation: "Eine geruhsame Nacht!" Später folgte Caren Miosga auf Anne Will im Jahr 2007. Berühmt ist die heute 53-Jährige unter anderem für ihre Moderation vom 12. August 2014: Den am Tag zuvor verstorbenen Hollywood-Schauspieler Robin Williams ehrte sie an diesem Tag mit einer Reminiszenz an einen seiner bekanntesten Filme: Sie stieg auf das Nachrichtenpult und zollte dem Darsteller und seiner Leistung im Film "Der Club der toten Dichter" mit dem Ausruf "O Captain! My Captain!" Tribut.