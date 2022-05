Der Mai bringt frischen Wind auf WhatsApp: Am Donnerstag kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg umfangreiche Änderungen an, die nahezu alle Bereiche des Messenger-Dienstes betreffen. Die neue Funktion "Reaktionen" wurde bereits Mitte April von WhatsApp-Chef Will Cathcart vorgestellt: Ähnlich wie bei Facebook können Chatbeiträge künftig mit einem "Daumen hoch" geliket oder mit Emojis versehen werden. Zunächst sollen ein rotes Herz, ein lachender Smiley, ein erstaunt guckender Smiley, ein Smiley mit einer Träne im Gesicht und zwei gefaltete Hände zur Auswahl stehen. Weitere Emojis sollen in Kürze folgen.

In anderen Bereichen optimiert WhatsApp sein bereits bestehendes Angebot: Das Abspielen von Sprachnachrichten soll durch sechs neue Funktionen, unter anderem die Wiedergabe außerhalb des Chats, erleichtert werden. Die maximale Größe beim Senden von Dateien wird von vormals 100 Megabyte auf zwei Gigabyte angehoben. Eine Anzeige informiert über die jeweilige Dauer des Transfers.

Auch im Bereich Gruppen ändert sich einiges: Die maximale Teilnehmeranzahl wird von 256 auf 512 Personen verdoppelt. Zudem soll es möglich werden, mehrere thematisch verwandte Gruppen zu einer Community (Gemeinschaft) zusammenzufassen. Einen kleinen Vorgeschmack dazu hatte WhatsApp bereits Mitte April in Form eines Videos auf Twitter veröffentlicht.

📣 We're excited to announce a new feature rolling out later this year called Communities!



With Communities, you'll be able to bring related groups together in a way that helps you organize meaningful connections easily and privately. pic.twitter.com/eatAZQCmc3