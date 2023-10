Als seine Trainerkollegin Ellen Marques ein Laufband für Hund Dexter anschleppt, schrillen bei Martin Rütter die Alarmglocken. Er empfiehlt das Fitnessgerät nur als absolute Ausnahme. Für einen prominenten Trainer aus den USA hat er klare Worte.

Martin Rütter ist entsetzt: Der bekannte Hundetrainer regt sich in der aktuellen Folge von "Der Hundeprofi - Rütters Team" (samstags, 19.10 Uhr, VOX) aber nicht über nachlässige Halter, sondern über eine Trainerkollegin auf. Ellen Marques ahnt bereits, was ihr blüht: "Ich weiß, dass der Martin das jetzt sieht und sagt: Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen!", sagt sie entschuldigend. Und tatsächlich: Martin Rütter reagiert entgeistert, als er sieht, was Ellen mit dem hyperaktiven English Setter Dexter vorhat.

Doch der Reihe nach: Der dreijährige Dexter ist ein wirklich schwieriger Fall. Der Rüde ist in Sekundeschnelle abgelenkt und zudem noch extrem jagdlich motiviert. Bereits seit einem Jahr trainiert Ellen Marques mit seinen Haltern Sabine und Thomas. Die beweisen eine Riesengeduld und haben schon einige Fortschritte gemacht, etwa bei der Leinenführigkeit. Doch immer wieder fällt Dexter in sein hektisches Verhalten zurück.

Martin Rütter: "Ich bin da ein bisschen traumatisiert"

Beim Hausbesuch erfährt Ellen, dass die Hyperaktivität des Hundes auch medizinische Ursachen hat: Bei einer Blutuntersuchung stellte der Tierarzt fest, dass Dexter Adrenalin im Blut nicht richtig abbauen kann. Er ist gewissermaßen ständig auf Puls. Hinzu kommt, dass er im aufgeregten Zustand nur schwer trainierbar ist - sobald Dexter aber einen Schritt nach draußen tut, ist Halligalli angesagt. Trainerin Ellen sucht daher nach einer Lösung, den Hund im Innenraum auch körperlich besser auszulasten. Ihre Lösung: ein Laufband.

Als Martin Rütter das Trainingsgerät sieht, reagiert er direkt ablehnend: "Ich bin da ein bisschen traumatisiert", erklärt er. Es gebe da einen "erfolgreichen Hundetrainer aus den USA", der ängstliche Hunde auf ein Laufband stelle, und das sei "totale Tierquälerei", so der "Hundeprofi" alarmiert. Ziel müsse daher sein, dass Dexter gern das Laufband nutzt. Mit Leckerlis wird der Rüde an das ungewohnte Gerät gewöhnt und siehe da - der sonst so hektische Hund zeigt sich entspannt. Ellen Marques lacht: "Siehste, Martin: Sport ist nicht immer Mord!"

VOX-"Hundeprofi" mahnt: "Das ist die absolute Ausnahme"

Doch der "Hundeprofi" warnt die Zuschauer: Ein Laufband fürs Hundetraining sollte die absolute Ausnahme sein. "Das ist jetzt nicht der Freifahrtschein für 'Ich gehe mit dem Hund nicht mehr spazieren und kann in aller Ruhe Fernsehen schauen'. Es reicht für Hunde nicht, und es ist für die meisten Hunde auch wirklich nicht geeignet. Bei Dexter ist es eine Ausnahme, weil der mit den Reizen draußen nicht klar kommt", erläutert Martin Rütter.

Herrchen Thomas ist gespannt, ob das Laufbandtraining etwas bringt: "Wenn das funktioniert, dann hätten wir ja einen ganz großen Schritt geschafft", sagt er. Sabine fasst das Training mit Dexter auf humorvolle Art zusammen: "Der Anfang war stressig, der Mittelteil war stressig und das Ende ist stressig. Aber wir halten durch! Er ist High Energy und er bleibt das auch", hat sie erkannt.

Martin Rütter pflichtet dem bei: "Das ist wirklich ein Hund, der so überdreht gezüchtet ist, so reizempfänglich, so wenig nervenstark ist, das es eine Dauerbaustelle bleiben wird", redet er Tacheles. Aber es gibt ja auch schon Fortschritte. Auf einer eingezäunten Freilauffläche zeigt Dexter, was er gelernt hat: Auf dem Rückruf mit der Hundepfeife kommt er sofort zu Frauchen Sabine gerannt Auch zuhause ist Dexter mittlerweile deutlich entspannter als noch vor einem Jahr: "Der chillt mit uns auf der Couch", freut sich Thomas.

Martin Rütter lobt Dexters Halter für ihr Durchhaltevermögen: "Man muss vor Sabine und Thomas wirklich mal den Hut ziehen", sagt er, "das ist so nervenaufreibend und dieser Hund kostet so viel Kraft, weil er so schnell gestresst ist. Natürlich kommst du da als Mensch auch mal an deine Grenzen, aber die Beiden ziehen es einfach stoisch durch. Ich bewundere das sehr!"