Zahlreiche Rap-Legenden gaben sich bei der diesjährigen Super-Bowl-Halbzeitshow in den USA die Ehre. Einer wollte ein politisches Zeichen setzen: Eminem ging auf die Knie - obwohl die NFL das lieber nicht gesehen hätte. Währenddessen sorgte Heidi Klum bei der Moderation für einen anderen Mini-Eklat.

Am Ende machte er es natürlich doch: Bei der Halbzeitshow des Super Bowls, dem größten Football-Ereignis überhaupt, ging Rapper Eminem in die Knie. Medienberichten zufolge hatte es um die politische Geste, die den antirassistischen Protest des Ex-NFL-Spielers Colin Kaepernick aufgriff, Streit gegeben. Der American-Football-Verband NFL soll es demzufolge abgelehnt haben, die von der "Black Lives Matter"-Bewegung bekannt gemachte Botschaft gegen Rassismus und Polizeigewalt vor riesigem Publikum zu zeigen. Dem 49-jährigen Eminem war das egal: Während er seinen Hit "Lose Yourself" performte, übte er sich im Kniefall.

Erreicht haben dürfte er damit Millionen weltweit: Die fieberten nicht nur dem Finale der US-Footballliga NFL in Los Angeles entgegen, das in diesem Jahr zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals ausgetragen wurde. Sondern vor allem der legendären Show in der Halbzeitpause, die diesmal geballte HipHop- und R'n'B-Power versprach. Neben Eminem traten weitere Rap-Legenden auf: Snoop Dogg und Dr. Dre eröffneten mit "The Next Episode" die Show , Kendrick Lamar spielte "Alright" - und als Überraschungsgast betrat sogar 50 Cent die Bühne. Mit von der Partie war auch Mary J. Blige, die unter anderem ihren Song "Family Affair" vortrug.