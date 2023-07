Andrea Kiewel äußerte sich zum letztwöchigen "Popo-Skandal", Mickie Krause machte einen auf Sinatra, ein "Tennis-Theater" ließ die Twittergemeinde ratlos zurück - und am Schluss landeten alle singend im Pool: Der "ZDF-Fernsehgarten" machte seinem Ruf als Kuriositätenkabinett mal wieder alle Ehre.

"Herzlich willkommen auf dem Hitze-Lerchenberg" hieß Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) das Publikum des "ZDF-Fernsehgartens" - eine frühe Entschuldigung für das Sonnenstich-Programm, das nun folgen sollte? Wer weiß. Zunächst kündigte sie eine Reihe von sportlichen Acts an, die "schräg und schön und schnell und schlau und stark" seien, "so wie der Mann an meiner Seite!" Den daraufhin einsetzenden Jubel für Gast-Co-Moderator Mickie Krause (53) unterbrach sie jedoch sofort ("Wartet, wartet, einen Moment!"), wollte sie ihre Lobhudelei auf den Ballermann-Star doch unbedingt noch weiter auswalzen: "Für mich einer der klügsten, charmantesten und erfolgreichsten Musikstars on earth ..."

Der Partysänger fiel daraufhin auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag, den Kiwi zwar annahm, sich jedoch alsbald einem Zuschauer widmete, um an diesem zu demonstrieren, dass das "Popo-Gate" von letzter Woche eigentlich gar keines war: Wenn sie nämlich stehend einem sitzenden Gast den Arm umlege und dieser erwidere diese "Liebe", dann lande er höhenbedingt einfach automatisch auf ihrem Popo. "Ich will nicht in der Bild-Zeitung landen", sorgte sich der junge Mann angesichts dessen, was besagtem Vorwochen-Gast passiert war. Ne, das wünsche sie ihm auch nicht, beruhigte Kiwi, bevor sie Oli.P (44) als erstem musikalischen Gast die Bühne überließ.

Bühne frei für "Mickie Sinatra Krause"

Es folgten später unter anderem Neue-Deutsche-Welle-Legende Joachim Witt (74), Schlager-Ikone Peggy March (75), die Familien-HipHop-Band Deine Freunde sowie die Berliner Songwriterin Celina Bostic (43), die mit ihren Background-Rapperinnen eine Rotzfrech-Attitüde an den Tag legte, die mehrere Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer an "Tic Tac Toe, auf Wish bestellt" erinnerte.

Weitaus kurioser allerdings mutete der erste musikalische Auftritt des Co-Moderators an, der (anmoderiert als "Mickie Sinatra Krause") seinen Song "Eine Woche wach" in der Swing-Version zum Besten gab und sich dabei mehr oder minder lasziv auf einem Flügel rekelte. "Jetzt habe ich alles gesehen", kommentierte ein Twitter-Nutzer. Ein anderer schrieb: "Unerträglich."

Das Motto der Show lautete diesmal übrigens "Es lebe der Sport!" und man lernte unter anderem, dass man Armdrücken heutzutage Armwrestling nennt. "Wenn Sie zu Hause denken, das ist Kneipensport - weit gefehlt!", belehrte Kiwi die Fans. Dass am Ende Mickie Krause die amtierende Deutsche Meisterin in dieser Sportart besiegen konnte, trug jedoch nicht unbedingt zum Abbau dieses angeblichen Vorurteils bei - auch wenn der Ballermann-Star durchaus sportlich war und sein Können bereits in der Promi-Version der beliebten RTL-Show "Ninja Warrior" unter Beweis gestellt hatte.

Großes Finale mit Gesangsmedley im Pool

Elisabeth Pähtz (38), die vergangenen November als 40. Frau (neben 1700 Männern) den internationalen Großmeistertitel im Schach erhalten hatte, konnte dagegen einen Gegner beziehungsweise eine Gegnerin nach der anderen (insgesamt zehn) im Simultanschach besiegen und machte für den Umstand, dass Frauen in dieser Sportart mit acht Prozent so unterrepräsentiert sind, die Evolution verantwortlich: "Männer waren Jäger." Darum hätten sie schon immer "einen viel ausgeprägteren Kampf-Ehrgeiz" gehabt. Ob man diese Theorie heutzutage wirklich noch so stehen lassen kann?

Kiwi jedenfalls tat es, und es ging ja letztlich auch nicht um Wissenschaft, sondern um Unterhaltung. Sportlicher in erster Linie: Drei muskulöse junge Männer erklommen in erstaunlicher Geschwindigkeit eine "Himmelsleiter", ein paar andere demonstrierten, was es mit "Combat Juggling", also Kampfjonglage, auf sich hatte - und zwischendurch gab's "Tennis-Theater", bei dem ebenfalls jongliert wurde und es ansonsten zu den Tönen von "Eye Of The Tiger" viel Gestöhne und ein paar Wortfetzen gab: "Angriff - Gegenangriff - Verteidigung!" "Die zwei Jungs haben bestimmt gewettet, wie sehr man Kiewel und den #Fernsehgarten mit einem 'Act' verarschen kann", vermutete man auf Twitter.

Was half bei all dem nur noch? Klar: eine Abkühlung! Und so durfte Kiwi am Schluss ein bisschen im Pool schnorcheln, während Mickie Krause dort im Wasser stehend ein Medley aus seinen Hits "Schatzi, schenk mir ein Foto" und "Sie hatte nur noch Schuhe an" sang. Kannste dir nicht ausdenken? Beim ZDF-Fernsehgarten offenbar schon - und dem Publikum hat's mal wieder gefallen.