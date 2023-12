Sophia Thomalla turtelt auf den Malediven - und lässt ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram teilte die Moderatorin zahlreiche private Urlaubsfotos mit ihrem Partner, dem Tennisprofi Alexander Zverev.

Ganz privat: Am Sonntag gewährte "Are You The One"-Moderatorin Sophia Thomalla ihren rund 1,4 Millionen Followern und Followerinnen Einblicke in ihren Urlaub mit ihrem Partner, dem Tennisprofi und ehemaligen Olympiasieger Alexander Zverev. Derzeit befindet sich das prominente Paar gemeinsam auf den Malediven.

Auf Instagram teilte Thomalla zahlreiche Bilder, die das Paar eng umschlungen am Strand oder im Wasser zeigen - vor paradiesischer Kulisse. "Akkus aufladen", kommentierte die 34-Jährige selbst die Bilder.

Strandfotos begeistern Fans: "Wunderschöner Ort, wunderschönes Paar"

"Es sieht so aus, als hättet ihr einen tollen Urlaub gehabt! Hat Alex sich aber auch verdient nach so einer tollen Saison", freuen sich Fans online. "Wunderschöner Ort, wunderschönes Paar", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer User schreibt: "Ihr seid ein tolles Paar! Genießt die Zeit und lasst es euch gut gehen, bevor es wieder losgeht!"

Bereits im Oktober 2021 machten Thomalla und Zverev ihre Beziehung öffentlich. Die Moderatorin und ihr acht Jahre jüngerer Partner seien beide zeitlich sehr eingespannt, erklärte Thomalla unlängst in der RTL+-Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete": "Da genießen wir - so doof es klingt - die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander."