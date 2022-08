Microsoft räumt erstmals nach sechs Jahren ein, dass man keine Chance gegen Sony hatte: Die PlayStation4 hat sich doppelt so oft verkauft wie die Xbox One.

Seit 2016 hüllt sich Microsoft in Schweigen, wenn es um die konkreten Verkaufszahlen der Xbox One geht. Alle bislang veröffentlichten Daten basieren auf Hochrechnungen von Marktforschungsunternehmen und Analysten. Ein aktuelles Statement des Tech-Giganten im Rahmen der Übernahme von Activision Blizzard lässt nun aber Rückschlüsse zu: "Sony hat Microsoft bei den Verkaufszahlen der Konsolen übertroffen, dabei mehr als doppelt so viele Einheiten während der letzten Konsolengeneration verkauft", heißt es da.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sony bekannt gegeben, einen Schlussstrich unter die PS4-Verkaufszahlen ziehen zu wollen. Der letzte Stand: Im März 2022 waren es 117,2 Millionen Exemplare.

Daraus würde resultieren, dass sich Microsofts Xbox One höchstens 58,6 Millionen Mal verkauft hat. Das deckt sich mit den Prognosen diverser Marktforschungsinstituten, die die Xbox One bereits 2020 bei rund 51 Millionen Exemplaren verorteten. Während der Corona-Krise boomte die Videogames-Branche. Und weil die neuen Konsolengenerationen aufgrund von Lieferengpässen nur schwer erhältlich waren, griffen viele Konsumenten auch zu den etablierten Modellen.

Zur aktuellen Xbox-Series-Reihe, bei der Microsoft zweigleisig fährt (Modell X bietet Leistung satt, Modell S ist günstig) veröffentlichte Microsoft bislang keine aktuellen Zahlen. Hier schätzen Experten den Vorsprung von Sonys PlayStation5 jedoch nur auf rund 60 Prozent. Bis Ende 2021 wurden rund 17 Millionen Exemplare der PS5 verkauft.