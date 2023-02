Vom Grammy-Gewinner zum Chefdesigner: Pharrell Williams steigt in die Fußstapfen von Virgil Abloh und wird neuer Kreativchef beim Luxuslabel Luis Vuitton. Schon in wenigen Wochen soll der Künstler seine erste eigene Kollektion präsentieren.

Das Unternehmen Louis Vuitton holte sich den US-amerikanischen Sänger Pharrell Williams (49) als Kreativchef der Männerlinie mit an Bord. Schließlich sei der 49-Jährige eine "universelle kulturelle Ikone", wie ihn das Luxuslabel in einer Mitteilung vom Dienstag beschrieb. Mit Williams habe die Marke nun einen "Visionär, dessen kreatives Universum sich von der Musik über die Kunst und die Mode" erstrecke im Team. Das französische Modehaus plant, Williams' erste Kollektion im Juni bei der Fashion Week der Herren in Paris zu zeigen.

Louis-Vuitton-Chef Pietro Beccari freut sich auf "neues, sehr aufregendes Kapitel"

Der mehrfache Grammy-Gewinner steigt damit in die Fußstapfen von Stardesigner Virgil Abloh, der im März 2018 den Posten übernommen hatte, im November 2021 jedoch plötzlich verstarb. Williams pflegte bereits in der Vergangenheit eine enge Beziehung zum Label und seinen Mitarbeitern. Nach Ablohs Tod kondolierte er auf Instagram: "Mein Herz ist gebrochen", schrieb er. "Virgil, du warst ein liebenswürdiges, großzügiges, kreatives Genie." Außerdem arbeitete der modebewusste Sänger sowohl 2004 als auch 2008 mit der Marke zusammen. "Seine kreative Vision, die über die Mode hinaus geht, wird Louis Vuitton zweifelsohne in ein neues, sehr aufregendes Kapitel führen", schwärmt Louis-Vuitton-Chef Pietro Beccari über seinen neuen Kreativchef.

Der Künstler hat bereits Erfahrungen in der Branche. Er gründete beispielsweise die Marken Billionaire Boys Club und Ice Cream Footwear mit. Williams war auch für die Marke Tiffanys tätig, die Teil des Imperiums der Mutterfirma Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ist. Firmenchef Bernard Arnault zählte laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" 2022 zu den Top 3 der reichsten Menschen der Welt. Mittlerweile soll er laut der aktuellen Auflistung sogar Twitter-Eigentümer Elon Musk überholt haben.