Seit nahezu 50 Jahren stehen Marianne und Michael gemeinsam auf der Bühne. Doch nach dem Jubiläum im kommenden Jahr will sich das Volksmusik-Paar langsam aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Sie zählen zweifelsohne zu den bekanntesten Vertretern der Volksmusik: Seit nahezu 50 Jahren stehen Marianne und Michael gemeinsam auf der Bühne. Doch in der vergangenen Ausgabe der "NDR Talk Show" (abrufbar in der ARD Mediathek) dachten die 69-Jährige und ihr vier Jahre älterer Ehemann laut über das Ende ihrer Karriere nach. "Wir wollen nächstes Jahr zu unserem 50. Jubiläum noch ein paar schöne Fernsehsendungen machen und uns dann verabschieden", erklärte Marianne im Gespräch mit Gastgeber Hubertus Meyer-Burckhardt. Michael ergänzte: "Uns fällt so ein Abschied nicht schwer. Ich steh mittlerweile 62 Jahre auf der Bühne, davon bald 50 Jahre mit meiner Frau zusammen. Mir reicht es!"

Ausschlaggebend für diese Überzeugung war sicher auch der Schlaganfall, den Michael Anfang des Jahres erlitt: "Wir waren in Tirol in unserem Ferienhaus, und da haben wir den Einmarsch Putins in die Ukraine gesehen. Mein Vater kommt ja aus Lemberg, und ich habe gesagt: Wir müssen heim, wir müssen den Leuten helfen!" Sie organisierten einen Hilfsgütertransport, doch noch ehe dieser abgefahren sei, habe er in der Nacht den Schlaganfall erlitten.

"Es war eigentlich vorauszusehen, dass es passiert"

An den genauen Vorfall kann sich Michael nicht mehr erinnern, berichtete er in der Sendung. Nach fünf Tagen wurde er aus dem künstlichen Koma geholt, doch bewegen konnte er sich anfangs noch nicht vollständig. Marianne erinnert sich genau an diese schwierige Zeit: "Er hat auch geweint, weil er das Ausmaß in dem Moment erst begriffen hat."

Inzwischen geht es Michael wieder besser, die Reha werde ihn aber noch eine Weile begleiten, sagte er: "Ich glaube auch, dass das die nächsten Jahre nicht aufhören wird, weil du einfach das Gefühl hast: Es fehlt dir noch was vom körperlichen Wohlbefinden." Darüber hinaus sprachen die Münchnerin und der Österreicher über ihren Besuch beim diesjährigen Oktoberfest, bei dem sie sich mit dem Corona-Virus infizierten: "Es war schön auf dem Oktoberfest, aber es war eigentlich vorauszusehen, dass es passiert", sagte Marianne: "Es hat so viele erwischt, die da waren. Aber für uns beide war es glücklicherweise nicht schlimm, denn wir sind auch viermal geimpft."