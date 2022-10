Zu Gast bei Maybrit Illner war sich Jens Spahn sicher: Dass der Bundeskanzler kürzlich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machte, habe die Ampel ihre interne "Vertrauensbasis" gekostet. Anders sah das Kevin Kühnert.

Am Freitag stimmt der Bundestag über das umstrittene 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket ab - einen "Blanko-Wumms-Scheck", wie Jens Spahn am Donnerstagabend bei "maybrit illner" frotzelte, über dessen Nutzen die Regierung nach wie vor "keine klare Aussage" getroffen habe. "Das ist, wie in der Kneipe den Bierdeckel bezahlen, bevor überhaupt klar ist, wie viel Bier getrunken wird", befand der Vize der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion. Aus diesem Grund werde die Union dem Rettungsschirm nicht zustimmen - zumindest nicht, solange nicht ersichtlich sei, was die Koalition mit dem Geld genau vorhabe. "Sie können von der Opposition nicht erwarten, dass wir Ihnen einen Blankoscheck rüberschieben", hielt er Kevin Kühnert vor, der ebenfalls im ZDF-Talk zu Gast war.

Es sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass der vormalige Bundesgesundheitsminister gegen die Ampelkoalition und den anwesenden SPD-Generalsekretär schoss. Letzterer wies jedoch jegliche Kritik an seiner Partei und dem geplanten Rettungspaket von sich - und betonte, dass die Summe, wenn überhaupt, eher knapp bemessen sei: "Wenn wir es ernst meinen mit dem Bekenntnis, unseren industriellen Kern zu wahren und damit auch das, was unseren Arbeitsmarkt, unsere Sozialsysteme stark macht, dann haben wir aber richtig Glück gehabt am Ende, wenn wir mit den 200 Milliarden zurande kommen."

Spahn kreidet Koalition fehlende "Vertrauensbasis" an

Auch im Hinblick auf den jüngsten Alleingang des Kanzlers teilte Spahn gegen die Regierung aus. Dass Olaf Scholz bezüglich der AKW-Streitfrage seine Richtlinienkompetenz durchgesetzt habe, deutete der CDU-Mann sogar als Vorbote für das Aus der Ampel. "In dem Moment, wo ein Kanzler das nutzen muss, ist eine Koalition eigentlich deswegen am Ende, weil eine Koalition Vertrauen braucht. Das ist ja keine Vertrauensbasis mehr. Unter Angela Merkel hätte es das nicht gegeben", urteilte Spahn.

Kühnert hielt dagegen: "Streng genommen hätte es hier nicht einmal einer Richtlinienkompetenz bedurft!" Sowohl Grüne als auch FDP seien zufrieden mit der Lösung - Scholz habe im Sinne aller Beteiligten entschieden. "Hier musste einer aussprechen, was zwei andere vielleicht ohnehin schon als Kompromiss im Kopf hatten und schlichtweg nicht aussprechen konnten", beteuerte der SPD-Politiker.

"Wo die SPD in der Atomfrage steht, ist immer noch ganz klar"

Das "Machtwort", das der Kanzler nun gesprochen habe, ändere zudem nichts an der grundsätzlichen Haltung seiner Partei gegenüber Kernenergie. Auf Nachfrage Illners erklärte Kühnert: "Wo die SPD in der Atomfrage steht, ist immer noch ganz klar. Die SPD ist Teil einer Bewegung, die für einen Ausstieg aus dieser Hochrisikotechnologie steht. Daran hat sich auch überhaupt nichts verändert."

Auch das in Krisenzeiten häufig vom Kanzler zitierte "You'll never walk alone" verteidigte der frühere Juso-Vorsitzende: "Der Satz bedeutet nicht: Wir bauen Dir ein Himmelbett und alle fallen auf Federn. Es soll einfach heißen: Niemand wird allein gelassen." Es müsse dort geholfen werden, wo es nötig sei. Dies sei Kühnert zufolge das einzige tragfähige Gesellschaftsmodell: "Was soll denn die Alternative dazu sein, den Menschen zu helfen?"