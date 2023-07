Im August 2018 starb Soulsängerin Aretha Franklin an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seit vielen Jahren streiten ihre Söhne um das Erbe der 76-Jährigen. Doch Medienberichten zufolge wurde nun am Dienstag im Michigan ein offizielles Urteil gefällt.

Mit dem Tod von "Respect"-Interpretin Aretha Franklin musste sich Fans von der "First Lady of Soul" verabschieden. Doch während sie der Welt zahlreiche Hits hinterlassen hat und somit unvergessen bleibt, hat sie für ihre Familie kein wirkliches Testament hinterlassen. Erst nach ihrem Ableben wurden in ihrem Haus Dokumente gefunden, die allerdings einen jahrelangen Streit zwischen ihren Söhnen verursachten. Am Dienstag jedoch soll eine Jury in Michigan eine finale Entscheidung getroffen haben.

Eines der Dokumente wurde in einem Schrank gefunden und ist auf das Jahr 2010 datiert. Jedoch wurde ein weiteres Schreiben, aus dem Jahr 2014, unter einem Sofakissen entdeckt. Während die Söhne Edward und Kecalf Franklin das Erbe nach dem zweiten Dokument aufteilen wollten, hielt Ted White Jr das erste Testament für rechtmäßiger. Die sechsköpfige Jury eines Gerichts in Michigan hat nun zugunsten der beiden Brüder entschieden.

"Ich bin sehr, sehr glücklich"

Nach einer kurzen Verhandlung beriet sich die Jury weniger als eine Stunde und beendete damit den Prozess, der am Montag begann. Vor allem Kecalf Franklin und seinen Kindern soll der Beschluss zugutekommen. So erben sie nicht nur den Hauptwohnsitz der Sängerin, sondern auch ihre Autos.

"Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich wollte nur, dass die Wünsche meiner Mutter befolgt werden", erklärte Kecalf Franklin, "wir wollen jetzt einfach aufatmen. Es waren lange fünf Jahre für meine Familie, meine Kinder."