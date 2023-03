"Unter uns"-Urgestein Claudelle Deckert verlässt nach über 20 Jahren die RTL-Daily. Fans dürfen sich aber über zwei Neuzugänge freuen: Ein Mutter-Tochter-Gespann rückt an.

Die Stars am Set von "Unter uns" ( RTL) dürften den neuen Folgen mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegenblicken: Während eine Figur die Schillerallee verlässt, stoßen zwei neue Charaktere zur Daily-Familie hinzu. Claudelle Deckert zählt zu den Serien-Urgesteinen, verabschiedete sich nun jedoch nach über 20 Jahren von der Rolle Eva Wagner. Die Schauspielerin war am 10. März zum letzten Mal bei "Unter uns" zu sehen.

Die 49-Jährige ist eine erfolgreiche Schauspielerin, Food-Bloggerin, Kochbuchautorin und Mutter. Nach zwei Jahrzehnten als Teil der RTL-Serie möchte sie sich nun wieder neuen Projekten zuwenden. "Ich bin jetzt in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich neue Dinge entdecken möchte, wo ich all das Potenzial, was in mir steckt, rauslassen möchte!", blickt Deckert ihrer Zukunft aufgeschlossen entgegen. "Seid nicht traurig. Eva ist jetzt erst einmal weg, aber Claudelle bleibt euch erhalten!", verspricht sie ihren Fans.

"Die 'Pfeiffers' kommen"

"Die 'Pfeiffers' kommen" heißt es währenddessen in dem offiziellen "Unter uns"-Post auf Instagram: Ab Mai wird das Mutter-Tochter-Gespann zu sehen sein. Floriane Eichhorn (41), bekannt aus Serien wie "Polizeiruf 110", "In aller Freundschaft" oder "Alle meine Töchter", schlüpft in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter namens Nadine Pfeiffer, die sich als Reinigungskraft durchschlägt. Nachwuchstalent Theresa Traser (geboren 2002) spielt indes die 16-jährige Tochter Ronja - ihre erste Hauptrolle. Sie huschte bereits in dem Format "K11 - Die neuen Fälle" über die Fernsehbildschirme.