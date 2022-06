Hobby-Gärtner, Alles-Tester und Ausraster-König. Detlef Steves kennt man in vielen Rollen. Nun stellt sich der TV-Star einer ganz besonderen Herausforderung und will Ballermann-Star werden. Doch aller Anfang ist schwer, selbst mit Profis wie Ex-Wendler-Manager Markus Krampe im Rücken.

"Mein Ziel ist es, der Beste zu werden": An Selbstvertrauen hat es Detlef Steves noch nie gefehlt. Mit großer Klappe und kurzer Zündschnur mutierte der 53-Jährige seit seinem Einstieg in der VOX-Sendung "Ab ins Beet" 2009 zum gut gebuchten TV-Star. In der Show "Detlef Goes Schlager" stellt sich Steves nun seiner bisher größten Herausforderung: Er will Ballermann-Star werden - und das, obwohl er bis dato allenfalls unter der Dusche gesungen hat. "Wenn Detlef sagt, er wird Ballermann-Star, dann denke ich: 'Der hat sie nicht mehr alle!'", gab Ehefrau Nicole zum Start der sechsteiligen Sendung die Richtung vor.

Mehr Mut sprach dem Moerser da schon sein langjähriger Freund Markus Krampe zu. Über das Publikum auf der Baleareninsel urteilte der Ex-Manager von Michael Wendler: "Die wollen jemand, der einer von ihnen ist. Da passt Deffi wie die Faust aufs Auge." Nun müsse die "goldene Stimme aus Moers" herausgekitzelt werden - was viel Arbeit bedeute, denn: "Stimmungssänger ist ein sehr harter Job und viel schwerer, als man es sich vorstellt."

Großer Druck vor dem Probesingen bei Juliette Schoppmann

Detlef hatte aber erst mal ein ganz anderes Problem: Er sollte einen Probesong für das Gesangscoaching mit Ex-DSDS-Teilnehmerin Juliette Schoppmann auswendig lernen. "Was tue ich mir eigentlich an?", jammerte der TV-Star, als er sich den Jürgen-Drews-Klassiker "Ein Bett im Kornfeld" aneignete. "Ich hab ja so eine Riesen-Fresse gehabt." Bevor sich Steves unter die strengen Augen Schoppmanns traute, wagte er sich erst mal zum Testlauf ins Studio seines Freundes, des Songwriters Markus Grimm. Der wusste: "Sobald bei Detlef der Puls steigt, hat er keine Kontrolle über seine Stimme." Statt ihm Mut zuzusprechen, neckte Grimm Detlef aber eher: "Um mit deiner Stimme zu brillieren, wann soll das stattfinden? 2035."

Wenige Tage später stand dann das Kennenlernen mit Juliette Schoppmann an. "Es wäre ein Stachel, der sehr tief sitzen würde", mutmaßte Manager Krampe über ein mögliches Scheitern von Detlef. Der befürchtete gar den "Tag des Untergangs der deutschen Musik". Nach dem Probelauf waren aber alle entspannt. Schoppmann machte sich "keine Sorgen" mehr und Krampe befand äußerst diplomatisch, Detlefs Performance sei "bei Weitem nicht das Schlechteste", was er während seiner Karriere von Partysängern gehört habe. Bei so viel Lob kamen Detlef am Ende des Tages die Tränen: "Ich bin froh über den ersten Schritt, dass ich kein Vollpfosten bin."

"Jetzt ist mir schwindlig, Alter!": Krampe macht "Fernsehgarten"-Auftritt klar

Eine gute Nachricht oder je nach Blinkwinkel eine respekteinflößende Überraschung hatte Krampe am Ende des Vocal Coachings in petto. Sein Schützling werde in fünf Wochen beim "ZDF-Fernsehgarten" in Mallorca auf der Bühne stehen. "Jetzt ist mir schwindlig, Alter!", stöhnte Detlef erst einmal auf - insbesondere der Tatsache ins Auge blickend, dass ja noch nicht einmal ein eigener Song fertig war. Aber was nicht ist, kann ja noch werden - und wurde es auch eine Woche später.

Da fand sich Steves im Studio von Hit-Produzent Mike Rötgens wieder. Der versorgt mit seinen Werken Sänger wie Jürgen Drews und Mickie Krause - eine Liga, in die auch Detlef gerne vorstoßen würde. Rötgens hatte Detlef einen Song "auf den Leib geschrieben": "Deffinitiv." Der angehende Schlagerbarde Steves war direkt begeistert von dem Stimmungshit, Manager Krampe urteilte samt Gewinner-Grinsen auf den Lippen: "Ich höre schon die Münzen klimpern!"

Detlef trat derweil gleich voller Tatendrang vors Mikrofon, eigentlich nur, um sich ein wenig auszuprobieren. Doch dann kam alles ganz anders. "Deffi hat mal eben so in einer halben Stunde den kompletten Song in den Kasten gehauen. Damit konnte keiner rechnen", bilanzierte der baffe Krampe. Somit hat Steves die erste Hürde auf dem Weg zum Mallorca-Sänger gemeistert: den ersten eigenen Song. Doch das ist längst nicht die letzte Station auf dem steinigen Weg zum Partyhelden.