Nicht nur neue Smartphones hat Google bald in petto. Smartphone-Nutzer erwartet auch eine neue Version des Betriebssystems Android.

Der 4. Oktober dürfte bei vielen Google-Fans im Kalender rot angestrichen sein. Neben neuen Pixelsmartphones will der Tech-Riese dann auch Android 14 vorstellen. Eine erste Änderung gibt es aber schon jetzt, einige Wochen vor dem Launch-Event, zu sehen. In einem Blogpost informierte Google-Manager Jason Fournier über das neue Logo. Dank der Großschreibung des Anfangsbuchstabens "A" in "Android" erhalte das Logo nun mehr Gewicht. Dazu bekommt Maskottchen Bugdroid ein dreidimensionales und in bunten Varianten auftretendes Äußeres.

Nutzer dürften indes mehr die neuen Funktionen von Android 14 interessieren. Mittels einer "Live-Anzeige" können Nutzerinnen und Nutzer personalisierte Informationen wie Wetterwarnungen oder Termine in Echtzeit auf dem Display ihres Endgeräts abrufen. Nachdem das Feature bei Pixel-Smartphones bereits inkludiert war, erhält es nun auch bei anderen Smartphones mit Android-Betriebssystem Einzug.

Der "Wallet Pass Photo Import" kommt

Der sogenannte "Wallet Pass Photo Import" soll das Management von Eintritts- und Mitgliedskarten erleichtern. Ein Foto eines Tickets, das einen QR-Code beinhaltet, reicht demnach aus, um es im Google Wallet auch digital nutzen zu können. Dazu holt die neue App "Lookout" Menschen mit bedingter Sehfähigkeit ins Boot. Die Anwendung analysiert nach Zuruf oder Texteingabe Bildinhalte dank KI und hilft so beim Verständnis von Abbildungen.