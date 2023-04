"Es wird groß": Filmproduzent Stefan Raiser sprach in einem Interview über eine geplante TV-Serie über die Anfänge des legendären Circus Krone. Im Fokus werde der Krone-Gründer Carl Krone stehen. Raiser: "Er stellte nach und nach eine gigantische Show auf die Beine, er war der Steve Jobs der Manege."

Filmproduzent Stefan Raiser verfolgt das Projekt schon seit einigen Jahren - und jetzt scheint sein alter Traum einer Fernsehserie über die Historie des legendären Circus Krone doch noch wahr zu werden. Das ließ Raiser in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau durchblicken.

Nachdem 2020 bekannt wurde, dass SAT.1 nicht, wie ursprünglich geplant, als Partner fungieren wird, war es ruhig um das Herzensprojekt des Chefs der Produktionsfirma Dreamtool Entertainment geworden. Doch offenbar hat das Ganze hinter den Kulissen längst wieder Fahrt aufgenommen - in Kooperation mit einem neuen Sender: "Wir arbeiten - jetzt gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk - mit Hochdruck daran", antwortete Raiser auf eine entsprechende Frage im teleschau-Interview. Der BR habe mit der vielfach ausgezeichneten Serie "Oktoberfest 1900" (2020) eine "Benchmark gesetzt, wie man hierzulande historische Stoffe erzählen kann", betonte der Produzent, daher sei der Sender "genau der richtige Partner, nachdem SAT.1 nicht mehr mit im Boot ist".

Raiser gab zu Protokoll: "Wir sind aktuell in der Entwicklung." Und er versprach: "Es wird groß!" Immerhin würde die Serie "vor politisch hochspannender Kulisse vom Urknall der Unterhaltung" erzählen: Als er den Circus Krone im Jahr 1905 gründete, habe Carl Krone Neuland betreten. "Er stellte nach und nach eine gigantische Show auf die Beine, er war der Steve Jobs der Manege. So wollen wir das rüberbringen", sagte der Produzent ("Dr. Nice", "Ella Schön", "Der Überläufer"). Man sei "in guten Gesprächen, was die Besetzung der Hauptrolle angeht".

Die Älteren werden sich womöglich erinnern: Unter dem Titel "Salto Mortale - Die Geschichte einer Artistenfamilie" sorgte im Ersten Deutschen Fernsehen schon einmal eine Zirkusserie für Furore. 18 Teile wurden zwischen 1969 und 1972 ausgestrahlt. Erzählt wurde damals ein zeitgenössischer Plot über das Leben einer illustren Zirkustruppe auf Europatournee. Gedreht wurde die unter anderem mit Gustav Knuth, Helmut Lange, Horst Janson und Hans-Jürgen Bäumler hochkarätig besetzte Serie zum guten Teil in Originalkulissen des Circus Krone.

Der Circus Krone wurde einst von Carl Krone im Harz unter dem Namen "Circus Charles" als Tierschau gegründet. Er ist nach eigenen Angaben der größte Zirkus der Welt.