Hoher Gast auf Schloss Windsor: US-Präsident Joe Biden stattet König Charles III. noch im Juli einen Besuch ab. Doch das nicht das einzige Treffen, das während Bidens Aufenthalt im Vereinigten Königreich stattfinden wird.

Im Juli 2021 stattete US-Präsident Joe Biden dem Schloss Windsor einen Besuch ab, um sich dort mit der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. zu treffen. Nun wird der 80-Jährige erneut ins Vereinige Königreich reisen, wo ein Treffen mit dem neuen König Charles III. stattfinden wird. Es ist die erste offizielle Begegnung zwischen Biden und Charles während seines Amts als König.

Laut "The Guardian" wird das Treffen in der zweiten Juliwoche im Vereinigten Königreich stattfinden, während Biden zum Nato-Gipfel nach Vilnius ( Litauen) und anschließend zu einer Konferenz der US-amerikanischen und nordischen Regierungschefs nach Finnland reist. Der Besuch wurde von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, angekündigt, die sagte, er werde "die engen Beziehungen zwischen unseren Nationen weiter stärken". Neben Charles wird der US-Präsident auch auf den Premierminister Rishi Sunak treffen.

Zuletzt war Biden 2022 in London, um an der Beerdigung von Queen Elizabeth II. teilzunehmen. Bei der Krönung von Charles war er nicht anwesend, stattdessen wurde er von seiner Frau, die First Lady Jill Biden, vertreten.