Zum Jahresende muss Schlagerstar Vanessa Mai einen traurigen Verlust hinnehmen: Ihr Großvater Dido ist kürzlich verstorben. Mit einer Serie von Fotos, die Vanessa Mai in jungen Jahren mit ihren Großeltern zeigen, trauert die 30-jährige Sängerin um ihren Opa. "Dido, ich weiß, dass du jetzt mit Baka zusammen bist. An einem schönen Ort. Wo ihr jetzt beide zusammen über uns wacht", schreibt die Musikerin.

Nachdem die Großmutter von Vanessa Mai schon vor einigen Jahren gestorben war, bricht für die Musikerin mit kroatischen Wurzeln nun ein weiterer nicht zu ersetzender Teil ihrer Lebensgeschichte weg. "Ich hab euch lieb und ich danke euch für meine schönsten Kindheitserinnerungen", beschließt die Künstlerin ihren Social-Media-Beitrag.

"Herzliches Beileid": Aufmunternde Worte von Promis und Fans

Im Rahmen ihrer Doku-Reihe "Mai Time Is Now" war Vanessa Mai erst kürzlich nach Kroatien gereist. Dabei besuchte sie unter anderem auch ihren Großvater Dido.

Zahlreiche Prominente bekunden in den sozialen Medien ihr Beileid, darunter Julian David, Felix Neureuther und Daniela Katzenberger. Tausende Fans von Vanessa Mai bringen ebenfalls ihre Anteilnahme zum Ausdruck. Eine Anhängerin schreibt: "Herzliches Beileid, nun wachen zwei Engel über ihrem großen Schatz."

Eine andere Userin erinnert sich an ihre eigenen, ähnlichen Erfahrungen: "Ich vermisse meinen Deda und meine Baka auch so sehr. Deda hatte sich immer so gefreut, wenn wir nachts ankamen, er war immer wach und stand schon am Tor."