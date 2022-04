Nach zahlreichen Corona-Beschränkungen sollen dieses Jahr Live-Events wieder an Fahrt aufnehmen. Doch eine von Deutschlands erfolgreichsten Sängerinnen wird nicht dabei sein: Lena Meyer-Landrut hat ihre komplette Sommer-Tour abgesagt, auch ihre Festival-Auftritte fallen ins Wasser. Am Montagmorgen teilte eine emotionale Lena ihren Fans die traurige Nachricht auf Instagram mit: "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen."

Nach Ansicht der 30-Jährigen sei die Zeit dafür noch nicht reif. Die Sängerin wolle niemanden gefährden. "Das ist meine persönliche Entscheidung", unterstreicht die ehemalige ESC-Siegerin. Sie "verurteile oder bewerte niemanden, der oder die sich anders entscheidet und Konzerte und große Veranstaltungen spielt oder stattfinden lässt".

Die Entscheidung geht auch an der "The Voice Kids"-Jurorin selbst nicht spurlos vorbei: "Es schmerzt mich zutiefst, viele von euch zu enttäuschen und kann es kaum ertragen, euch traurig zu wissen." Die Entscheidung falle ihr nicht leicht, doch: "Wir werden uns wieder live sehen, versprochen."

Lena wünscht sich "unbeschwerte Zeit"

Noch steht in den Sternen, wann das sein wird. Dafür hat die Sängerin eine klare Vorstellung, wie künftige Konzerte ablaufen sollen - nämlich wie früher: "Wenn wir alle sorgenfreier sind und uns in den Armen liegen und feiern können und gemeinsam eine unbeschwerte Zeit haben dürfen." Dann vielleicht schon mit neuer Musik, welche Lena im Posting ebenfalls ankündigte.

Eigentlich waren im Mai und im Sommer Konzerte und Festival-Auftritte in der ganzen Bundesrepublik geplant. Tickets für ihre Shows können laut Lena an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, Festivaltickets behalten hingegen ihre Gültigkeit. "Zur Erklärung: Die Open Airs finden natürlich statt, aber weil wir die Tour nicht spielen, macht es wirtschaftlich, inhaltlich und Umwelt technisch nachhaltig leider absolut keinen Sinn, die zu spielen", erklärte die Sängerin.