In seiner Garage soll plötzlich Feuer ausgebrochen sein: Der ehemalige "The Tonight Show"-Moderator Jay Leno hat sich bei einem Brand schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen.

Jay Leno hat nach einem Brand "schwere Verbrennungen" erlitten. Leno, der von 1992 bis 2014 das beliebte US-Format "The Tonight Show" moderierte, soll verschiedenen Medienberichten zufolge am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, nachdem in seiner Garage im kalifornischen Burbank ein Feuer ausgebrochen war. Eines der Fahrzeuge des leidenschaftlichen Autoliebhabers und -sammlers sei plötzlich in Flammen aufgegangen - und verletzte dem US-Portal "TMZ" zufolge Lenos linke Gesichtshälfte.

"Ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen"

Entwarnung gab nun Leno selbst. Wie der ehemalige Talkmaster am Montag gegenüber dem US-Branchenmagazin "Variety" erklärte, befinde er sich mittlerweile in einem stabilen Zustand. "Ich habe einige schwere Verbrennungen von einem Benzinbrand", informierte der Moderator. "Mir geht es gut. Ich brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen."

Eigentlich hätte der 72-Jährige am Sonntag an einer Finanzkonferenz in Las Vegas teilnehmen sollen, musste seinen Auftritt aber wegen eines "ernsten medizinischen Notfalls" absagen. Lenos Verbrennungen im Gesicht wurden zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.