Auch dieses Jahr gibt es an Ostern ein buntes Fernsehprogramm, unter anderem wird der Klassiker "Ben Hur" ausgestrahlt. Actionfilmliebhaber und Guy Ritchie-Fans kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Für lustige Familienzeit sorgt der Film "Minions".

Nicht immer lohnte sich das Osterprogramm der großen TV-Sender in den vergangenen Jahren wirklich. Anders als noch vor zehn oder 20 Jahren, als die Feiertage stets große Höhepunkte wie Spielfilmpremieren und aufwendige Dokumentationen boten, hielten sich die Programmverantwortlichen zurück. Diesmal jedoch finden sich eine ganze Reihe durchaus bemerkenswerter Produktionen bei den Sendern. Von Donnerstag, 6., bis Montag, 10. April, ist eine bunte Auswahl für alle Altersgruppen im Angebot.

Insbesondere Action- und Fantasy-Fans kommen am Osterwochenende auf ihre Kosten. Neben dem Mystery-Horrorfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" ist das Science-Fiction-Drama "Ready Player One" von Steven Spielberg im Programm. Mit "The Gentlemen" und "Aladdin" kommen gleich zwei Werke von Guy Ritchie hinzu, jeweils mit einer prominenten Besetzung.

Für Ratespaß sorgt die ProSieben-Show "The Masked Singer", die in diesem Jahr in die achte Staffel geht. Auch TV-Klassiker unterschiedlichster Prägung wie "Das Traumschiff" oder "Ben Hur" fehlen im Osterprogramm nicht. Ein besonderes Highlight ist der neue "Tatort: Nichts als die Wahrheit" mit Corinna Harfouch und Mark Waschke, der in zwei Teilen gezeigt wird.

Wann es sich noch lohnt von Gründonnerstag bis Ostermontag den Fernseher einzuschalten, zeigen wir Ihnen hier.

Gründonnerstag, 6. April:

"Der Zürich-Krimi" (20.15 Uhr, Das Erste)

Der 17. Fall der ARD-Krimireihe trägt den Titel "Borchert und die Sünden der Vergangenheit". Es stehen diesmal nicht nur Thomas Borchert ( Christian Kohlund) und seine Kanzleichefin Dominique Kuster ( Ina Paule Klink) im Vordergrund, sondern auch die unscheinbare Anwaltsgehilfin Regula Gabrielli (Susi Banzhaf): Sie wird beschuldigt, ihre Jugendliebe Eric (Sönke Möhring) ermordet zu haben. Dabei erfährt Borchert dunkle Geheimnisse aus Regulas Vergangenheit.

"Kielings wilde Welt" (20.15 Uhr, ARTE)

In drei neuen Folgen der Doku-Reihe "Kielings wilde Welt" (Buch und Regie: Beate Marx und Iris Gesang) blickt der inzwischen 63-Jährige von seiner Wahlheimat in der Eifel aus auf die Highlights seiner Tierfilmer-Karriere zurück. Folge für Folge steht dabei eine Tierfamilie im Zentrum. Den Anfang machen die Elefanten, auch bekannt als "Graue Riesen".

"Todesrätsel mit Tsokos und Liefers - Der Fall Jesus" (22.35 Uhr, RTL)

Der fernseherfahrene Berliner Rechtsmediziner Michael Tsokos und "Tatort"-Star Jan Josef Liefers sind ein bestens eingespieltes Duo, wenn es um die Erklärung bekannter Kriminalfälle geht. Aber ob sie sich diesmal nicht verheben? Sie nehmen sich Gottes Sohn höchstpersönlich vor und fragen: Was geschah damals in Jerusalem wirklich? Es geht dabei um eine Rekonstruktion des naturwissenschaftlich Möglichen, aber auch um viele Glaubensfragen, bei denen die moderne Wissenschaft eigentlich außen vor bleiben müsste.

"Minions" (20.15 Uhr, VOX)

Als Teil der beiden Blockbuster "Ich - Einfach unverbesserlich" stürmten die "Minions" 2015 die Kinocharts. Jetzt wiederholt VOX die erfrischende Reise der drei Freunde Kevin, Bob und Stuart zurück in die wilden 60er-Jahre. Schließlich brauchen die obrigkeitshörigen und bisweilen recht tollpatschigen Geschöpfe einen neuen Meister, nachdem sie durch eine Reihe unglücklicher Zufälle bereits Dracula und T-Rex um die Ecke gebracht haben.

Karfreitag, 7. April:

"Wer füttert den Hasen?" (21.15 Uhr, ZDF)

Die "Coming of Age"- Dramedy erzählt von der Mittdreißigerin Jule (Teresa Rizos), die nach der Trennung von ihrem Mann ihr Leben neu sortieren muss. Auch - aber nicht nur - der kleinen Tochter wegen. Dazu braucht es unter anderem einen auferstandenen Hasen. Die vor allem im bayerischen Raum bekannte und auch als Kabarettistin aktive Teresa Rizos trägt diesen Film (Regie: Tim Trageser), der ernste Themen wie Trennung mit Kind oder die Suche nach neuen Lebenszielen inmitten der Rushhour des Lebens auf leichte, mitunter tragikomische Art zu verhandeln sucht.

"Das Traumschiff: Palau" (17.30 Uhr, ZDF)

Eine Wiederholung aus dem Jahr 2016: Die Reiseroute führt Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) und seine Crew diesmal nach Palau im Pazifischen Ozean. Endlich kann Victor hier seinem Tauch-Hobby ausgiebignachgehen. Mit dem bekannten Naturfilmer Dirk Steffens erkundet er die Unterwasserwelt des Pazifik - ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Doch auch zwischen den anderen wieder sehr illustren Traumschiff-Gästen bleibt genügend Platz für Reibereien, Traurigkeit und viel Romantik.

"Ready Player One" (20.15 Uhr, ProSieben)

Der preisgekrönte Regisseur Steven Spielberg verfilmte 2018 den Science-Fiction-Roman "Ready Player One" von Ernest Cline. Nun wiederholt ProSieben den Film zur besten Sendezeit: In einer Zeit, in der die Erde wegen des Klimawandels und der Überbevölkerung am Ende ist, lebt Wade Watts (Tye Sheridan) mit seiner Tante in heruntergekommenen Slums. Kein Wunder, dass Wade sich wie viele andere mithilfe einer VR-Brille lieber in die OASIS flüchtet, ein virtuelles Universum, in dem man sein kann, wer man will. Doch als der Gründer der virtuellen Welt, James Halliday (Mark Rylance), stirbt und ein kryptisches Testament hinterlässt, ändert sich alles.

"Fabian oder der Gang vor die Hunde" (20.15 Uhr, ARTE)

Der promovierte Germanist Jakob Fabian (Tom Schilling), den alle nur beim Nachnamen rufen, arbeitet tagsüber in der Werbeabteilung einer Zigarettenfabrik. Nachts lässt er sich mit seinem vermögenden Freund Labude ( Albrecht Schuch) durch Kneipen, Varietés und Bordelle treiben. Während Labude verwundet und ein bisschen überdreht die Trennung von seiner langjährigen Verlobten verkraften muss, bleibt Fabian ein distanzierter, ironischer Beobachter des babylonischen Berlins von 1931 - bis er sich in die selbstbewusste Cornelia ( Saskia Rosendahl) verliebt.

"Vier Fäuste für ein Halleluja" (20.15 Uhr, Kabel Eins)

Ein Klassiker, erschienen im Jahr 1971: "Der müde Joe" (Terence Hill) und "Der Kleine" (Bud Spencer) haben ihrem sterbenden Vater versprochen, in seine Fußstapfen zu treten und richtige Ganoven zu werden. Doch mit ihrer Tollpatschigkeit ist das gar nicht so einfach. "Vier Fäuste für ein Halleluja" ist die Fortsetzung der Westernparodie "Die rechte und die linke Hand des Teufels".

Karsamstag, 8. April:

"Schlaflos in Portugal" (20.15 Uhr, Das Erste)

Dass die Liebe zementierte Gewissheiten außer Kraft setzen kann, wusste die Menschheit schon vor der ersten TV-Romanze. Was aber, wenn zwei Menschen sich plötzlich verlieben, die sich ihr halbes Leben lang kennen und die beiden einen Ehepartner zu Hause haben, den sie eigentlich lieben? So ergeht es Martin ( Oliver Mommsen) und Livia (Ulrike C. Tscharre), die sich während des Portugal-Urlaubs einander nähern. Wie es zu Hause weitergehen soll, wissen sie nicht. Doch dann steht "zu Hause" plötzlich vor der Tür des Ferienhauses - in Form von ihren Partnern.

"The Masked Singer" (20.15 Uhr, ProSieben)

Auch in Staffel acht gilt es, die wahre Identität von insgesamt zehn auftretenden Stars zu erraten. Die prominenten Künstler kommen aus allen denkbaren Lebensbereichen. In den vergangenen Staffeln waren unter anderem Komiker wie Bülent Ceylan, Musiker wie Max Mutzke, Schauspielerinnen und Nachrichtensprecher dabei.

"Aladdin" (20.15 Uhr, SAT.1)

SAT.1 wiederholt die Realverfilmung des Disneyklassikers "Aladdin": Die Grundgeschichte, aus der berühmten Märchensammlung schon seit Generationen bekannt, lässt Regisseur Guy Ritchie nahezu unangerührt. Aladdin (Mena Massoud), der junge Bettler und Dieb, kämpft sich im fiktiven Sultanat Agrabah samt seinem Äffchen mehr schlecht als recht durchs Leben. Eines Tages begegnet er einer jungen Frau, in die er sich verliebt - dass es sich dabei um die vorgeblich zurückgezogen lebende Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) handelt, wird ihm erst später klar. Deren Herz will der junge Mann schließlich mithilfe des Dschinni ( Will Smith) erobern, eines blauen Flaschengeists, der einer Wunderlampe entsteigt und Aladdin drei Wünsche gewährt.

"Das Haus der geheimnisvollen Uhren" (20.15 Uhr, VOX)

Nach dem Tod seiner Eltern zieht der kleine Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) zu seinem Onkel Jonathan (Jack Black). Dessen nicht minder skurrile Nachbarin Mrs. Zimmermann ( Cate Blanchett) achtet derweil auf das Wohlbefinden des Männerduos. Was er nicht weiß: Bei den Erwachsenen handelt es sich um Zauberer, auch das Haus ist von Magie beseelt. Als Lewis versehentlich einen sinistren Zauberer per Blutritual wieder auferweckt, muss sich das Trio etwas einfallen lassen, um den Weltuntergang abzuwenden.

Ostersonntag, 9. April:

"Das Traumschiff: Vancouver" (20.15 Uhr, ZDF)

In der neuen Episode der ZDF-Reihe steuert "Das Traumschiff" Vancouver an. Von einer entspannten Kreuzfahrt kann jedoch für viele Passagiere nicht die Rede sein: Sei es Wirbelwind Maike Kappes (Birthe Wolters), die sogar ihr Liebesleben nach der Mathematik ausrichtet, oder Choreograf Bruce Darnell (als er selbst), der dem Teenager-Jungen Niklas (Levi Busch) mit seinem Vater helfen soll. Auch Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) kommt an seine Grenzen.

"Tatort: Nichts als die Wahrheit (1)" (20.15 Uhr, Das Erste)

Nach seinem starken Soloritt "Das Opfer" bekommt Mark Waschke in Berlin eine neue Partnerin: Corinna Harfouch spielt im Oster-Zweiteiler "Nichts als die Wahrheit" eine Legende von der Polizeiakademie, die in den aktiven Dienst zurückkehrt. Zum Auftakt gilt es, ein rechtes Netzwerk zu enttarnen.

"The Gentlemen" (20.15 Uhr, ProSieben)

Wieder eine Meisterleistung von Guy Ritchie: Mickey Pearson ( Matthew McConaughey) ist ein schwerreicher Mann, der zu seinem Geld aber nicht auf legalem Wege gekommen ist. Mit dem Anbau von Marihuana - harte Drogen verabscheut er, so viel Stil muss sein - hat er es zu einem Vermögen gebracht. Nun möchte er sein Imperium an US-Milliardär Matthew (Jeremy Strong) verkaufen. Auf seinem Weg zum wohlverdienten Ruhestand muss er es allerdings mit anderen Gangstern aufnehmen, die ebenfalls an seinem Geschäft interessiert sind. Immer an seiner Seite: Mickeys rechte Hand Ray ( Charlie Hunnam).

"Ben Hur" (20.15 Uhr, ARTE)

Ben Hur ( Charlton Heston) verliert Familie und Freiheit, gerät in römische Gefangenschaft, überlebt eine Seeschlacht, rettet einem einflussreichen Römer das Leben, steht am Ende seinem römischen Widersacher Messala in der Jerusalemer Rennbahn gegenüber und begegnet Jesus in dessen letzten Stunden auf dem Weg zur Kreuzigung. Nach fünf Jahren Vorbereitungszeit, inklusive 14 Monaten für den Bau der 300 verschiedenen Sets in den Cinécitta-Studios von Rom, wurden 365 Darsteller mit Sprechrollen, 50.000 Statisten und 78 Pferde auf 65-Millimeter-Filmmaterial abgefilmt. "Ben Hur" (1959, Regie: William Wyler) gilt bis heute als Meilenstein der Filmgeschichte, der elf Oscars gewann.

Ostermontag, 10. April:

"Jumanji" (20.15 Uhr, Kabel Eins)

Als Kind wird Adam (Hann-Byrd) von einem Spiel eingesogen, während sich seine Freundin Sarah von Angst erfüllt aus dem Staub macht. Erst viele Jahre später wird sie mit der Wahrheit konfrontiert. Zwei Kinder, die inzwischen in das ehemalige Anwesen der Parrishs eingezogen sind, setzen das Spiel fort, und Alan taucht als erwachsener Mann (Robin Williams) wieder auf. Gemeinsam müssen sie "Jumanji" unbedingt zu Ende spielen. Erst dann sind alle angerichteten Schäden wieder bereinigt.

"Gemini Man" (20.15 Uhr, ProSieben)

Nach vielen erfolgreichen Einsätzen für den US-Geheimdienst DIA wird der in die Jahre gekommene Profikiller Henry Brogan ( Will Smith) zunehmend von Gewissensbissen geplagt und verabschiedet sich daher in den Ruhestand. Seine früheren Auftraggeber wollen ihn jedoch lieber tot sehen. Clay Verris (Clive Owen), ein alter Bekannter und inzwischen Leiter eines rätselhaften Sonderprogramms namens "Gemini", hetzt Henry schließlich den Elitesoldaten Junior auf den Hals, der sich als jüngerer Klon Brogans entpuppt.

"Evan Allmächtig" (14.30 Uhr, VOX)

Wenn Gott auf die Erde herabsteigt, gibt es nichts zu lachen: Evan Baxter (Steve Carell) hat den Sprung zum Kongressabgeordneten in Washington geschafft und zieht mit seiner Familie in ein neues Haus. Eines Tages bekommt er von Gott ( Morgan Freeman) den Auftrag, eine Arche zu bauen, weil eine Flut bevorsteht. Zunächst nimmt Evan die Aufgabe alles andere als ernst. Bis er beginnt sich optisch zu verändern und seltsame Dinge geschehen.