Die Isolationspflicht bleibt. Nur einen Tag, nachdem er das Ende der Regelung ab 1. Mai bekannt gegeben hatte, ruderte Karl Lauterbach am späten Dienstagabend bereits wieder zurück. Wie der Bundesgesundheitsminister in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" klarstellte, soll die Isolation bei einer Coronainfektion auch weiterhin nicht auf freiwilliger Basis erfolgen: "Dieser Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, wird wieder einkassiert werden."

Angesichts der hohen Fallzahlen seien die zuständigen Behörden zum jetzigen Zeitpunkt "schlicht und ergreifend komplett überlastet", sagte Lauterbach. Aus diesem Grund habe er eine Lösung gesucht, um Kapazitäten zu schaffen. "Aber ich glaube, dass der symbolische Schaden - Corona ist nicht mehr so gefährlich - so schwerwiegend ist, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann", erklärte er.

"Ich versuche ständig, die Pandemiebekämpfung zu optimieren"

Es sei ein "verheerendes Signal", welches die ursprünglich geplante Freiwilligkeit an die Bevölkerung sende: "Das wirkt wie: Lauterbach sagt, Quarantäne und Isolation sind nicht mehr nötig, Corona ist harmlos", kritisierte der SPD-Minister seine eigene Ankündigung. "Das schadet mehr als die Überlastung der Gesundheitsämter." Aus diesem Grund solle nun schlichtweg die Dauer der Isolation von sieben auf fünf Tage verkürzt werden. "Es bleibt dann dabei, wenn jemand krank ist, sich also infiziert hat, dann ordnet das Gesundheitsamt weiter an", so Lauterbach. "Und wenn jemand nur Kontaktperson ist, und es ist Quarantäne, dann macht man es selbst."

Man müsse als Minister auch in der Lage sein, "Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu korrigieren". Den Einwurf von Markus Lanz, Lauterbach könne sich gegen FDP-Justizminister Marco Buschmann meist nicht durchsetzen, ließ der Gesundheitsminister nicht gelten. "Ich versuche ständig, die Pandemiebekämpfung zu optimieren", beteuerte er. Zwar müsse er dafür Kompromisse - vor allem mit der FDP - finden, seine eigenen Werte gebe er dafür jedoch nicht auf: "Ich versuche immer, das Maximum für die Bevölkerung herauszuholen, so wenig Leute wie möglich dieser Krankheit auszuliefern." So sei es ihm beispielsweise gelungen, die Welle durch die zweiwöchige Verlängerung der Corona-Maßnahmen Ende März zu brechen. "Das ist keine Kleinigkeit", betonte er.

Auch in Sachen Impfpflicht ist sich Lauterbach sicher, seine Pläne zumindest in abgewandelter Form durchsetzen zu können. "Die Impfpflicht ab 60 kommt sofort, und die Impfpflicht ab 18 kommt, wenn sie im Herbst notwendig ist", beschrieb er den Kompromissvorschlag der Ampel-Koalition. Er sei zuversichtlich, dass der Entwurf bei der geplanten Abstimmung am Donnerstag im Bundestag eine Mehrheit finden werde. Seine Prognose: "Mit großer Wahrscheinlichkeit kriegen wir das durch." Sollte sich die Impfpflicht nicht durchsetzen können, sei dies hingegen eine "herbe Niederlage" für ihn, so Lauterbach. "Meine Devise lautet, so wenig Menschen wie möglich der Krankheit oder dem Tod auszuliefern."