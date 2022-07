Die Namensgeberin der in nahezu jeder Hinsicht überzogenen Action-Adventure-Spielreihe "Bayonetta" ist eine der schrägsten Heldenfiguren der letzten Gaming-Jahre. Auch im dritten Teil, der am 28. Oktober exklusiv für die Switch erscheint, stürzt sich die Lack- und Leder-Hexe mit den Stiefelknarren und dem dämonischen Haarschopf bisweilen spärlich bekleidet in den Kampf und präsentiert sich dabei immer wieder in eindeutig zweideutigen Posen.

Die effektgespickte Ballerei, irgendwo zwischen kreativem Quatsch und virtueller Altherren-Fetisch-Fantasie angesiedelt, wirkt allerdings mehr denn je aus der Zeit gefallen. Diesem Umstand offenbar bewusst, haben die Entwickler von Platinum Games einen Modus integriert, der zumidenst die Freizügigkeit der Heldin ein Stück weit zurückdreht.

Demnach soll der optionale "Naive Angel Mode" erlauben, dass Bayonetta ihr Outfit stets anbehält. Das Feature solle laut Tweet dazu beitragen, dass noch mehr Menschen den dritten Teil "ungehemmt genießen könnten". Und weiter: "Wenn man den Modus einschaltet, kann man direkt im Wohnzimmer spielen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist ... denken wir." Um keinen Teil der Kundschaft zu verschrecken, schreibt Platinum Games aber auch: "Entspannt euch, die Hexe ist zurück und sie ist sexier denn je."

Relax, the witch is back and sexier than ever🌙



We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it👍



By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen... we think😅#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc