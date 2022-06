Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte: Sängerin Sarah Connor teilt ein seltenes Pärchenfoto mit ihrem Ehemann Florian Fischer und macht ihm eine rührende Liebeserklärung.

Eigentlich halten sich Sarah Connor und Florian Fischer sehr bedeckt darüber, was ihr Privatleben angeht. Sowohl Details über ihre Beziehung als auch über ihre Familie teilt das Ehepaar selten mit der Öffentlichkeit. Doch nun überraschte die Sängerin ihre Follower mit einer Fotoreihe auf Instagram und widmete ihrem Ehemann rührende Zeilen.

Anlässlich ihres 42. Geburtstags überraschte Florian Fischer seine Frau mit einer selbst organisierten Überraschungsfeier. In einer Bildergalerie teilte die nichts ahnende Sarah Connor auf Instagram Eindrücke von der Feier am See. Dabei ließ es sich die "From Sarah With Love"-Interpretin nicht nehmen, ein romantisches Pärchenfoto mit ihrem Liebsten zu zeigen. "Mein König hat mir gestern Abend eine so krasse Surprise-Party geschmissen, dass ich immer noch nicht klarkomme", heißt es in der Bildunterschrift, "ich bin hin und weg ... was für ein Traum du bist, Florian. Wenn ich nicht schon seit neun Jahren mit dir verheiratet wäre, würde ich dir heute einen Antrag machen! Ich liebe dich unendlich."

Sarah Connor und Florian Fischer sind seit 2010 zusammen und seit neun Jahren verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Delphine und Sohn Jax.