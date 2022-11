Netflix bestreitet neue Wege: In der Anthologieserie "Kaleidoskop" spielt die Reihenfolge der einzelnen Episoden keine Rolle. Mit an Bord in der ungewöhnlichen Produktion sind Ridley Scott als Produzent und "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito.

Netflix in Experimentierlaune: Die neue Produktion des Streaminganbieters, "Kaleidoskop", vertraut auf ein ganz besonderes Erfolgsrezept. Demnach spielt die lineare Anordnung der acht Folgen der Anthologieserie keine Rolle. Stattdessen ist Individualität Trumpf - maximale Freiheit also für die Streamingfans. Je nach Auswahl der Episoden setzt sich so auf ganz eigene Weise die Handlung von "Kaleidoskop" zusammen. Jede Folge eröffnet einen anderen Blickwinkel auf den geplanten Coup und verändert die Sichtweise auf die Charaktere und Geschehnisse. Die Serie, die unter anderem von Meisterregisseur Ridley Scott produziert wird, folgt einer Gruppe von Meisterdieben, die sich 25 Jahre lang "auf den größten Raubüberfall der Welt" vorbereitet. Nur wenn sie die Sicherheitsmechanismen des eigentlich diebstahlsicheren Tresors knacken, winkt in der Heist-Serie der größte Gewinn der Geschichte. Wie genau das gelingen soll, entschlüsselt "Kaleidskop" Puzzlestück für Puzzlestück. Die Serie von Showrunner Eric Garcia umfasst einen Zeitraum von etwa 25 Jahren. Zur prominenten Besetzung der ungewöhnlichen Serie gehört unter anderem "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito. Außerdem spielen Paz Vega ("Rambo: Last Blood"), Rosaline Elbay ("Ramy"), Jai Courtney ("Honest Thief"), Tati Gabrielle ("You - Du wirst mich lieben") und Rufus Sewell ("Old") mit. Zu sehen gibt es "Kaleidoskop" ab 1. Januar 2023 bei Netflix.