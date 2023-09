Hat die "Hello"-Sängerin ein zweites Mal geheiratet? Und das auch noch heimlich? Ein Gespräch mit einem Fan während eines ihrer Konzerte in Las Vegas lässt jedenfalls wenig Interpretationsspielraum.

Ein kurzes Gespräch zwischen Adele und einem Fan lässt die Gerüchteküche über eine heimliche Hochzeit zwischen der "Someone Like You"-Sängerin und ihrem Partner, dem Sportmanager Rich Paul, brodeln. Wie das Branchenmagazin "Entertainment Weekly" berichtet, hielt eine Zuschauerin bei Adele-Konzert in Las Vegas um die Hand der Sängerin an - diese wiegelte aber mit folgenden Worten ab: "Du kannst mich nicht heiraten, ich bin hetero, meine Liebe, und mein Ehemann ist heute Abend hier, er ist hier". Auf erneutes Drängen seitens des Fans, reagierte die Musikerin halb im Scherz: "Oh, nein, ich will es nicht versuchen. Ich bin mit Rich zusammen - du bist verrückt, lass mich in Ruhe".

Adele über ihre Beziehung: "Ich wollte damit nicht an die Öffentlichkeit gehen"

Seit 2021 sind der Gründer der Klutch Sports Group und Adele ein Paar. Im Juli 2021 traten die beiden erstmals bei den NBA-Finals öffentlich auf. Paul managt Sport-Ikonen wie LeBron James, Anthony Davis von den Los Angeles Lakers, Draymond Green von den Golden State Warriors, Trae Young von den Atlanta Hawks und Lonzo Ball von den Chicago Bulls. "Ich wollte damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ich wollte einfach nur zu dem Spiel gehen", sagte Adele später über das Spiel. "Ich liebe es einfach, in seiner Nähe zu sein. I just love it" - ob die Hochzeitsglocken tatsächlich schon geläutet haben, bestätige das Paar bislang noch nicht.