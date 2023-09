Mit dem großen Update 2.0 für "Cyberpunk 2077" begeisterte Publisher CD Projekt Red die Fangemeinde bereits restlos - und setzte mit dem Addon "Phantom Liberty" noch einen oben drauf. Dir Erweiterung beschert Gamern eine völlig neue Agenten-Thriller-Story in einem bislang unzugänglichen Stadtviertel von Night City und mit Idris Elba einen weiteren Hollywood-Star neben Keanu Reeves ("John Wick").

Die ersten Reaktionen aus der Community sind eindeutig: Von Steam-Kritiken bis zu Reddit-Kommentaren sind die meisten Eindrücke voll des Lobes für "Phantom Liberty". Auf der PC-Vertriebsplattform Steam ist der überwiegende Eindruck der Rezensenten "sehr positiv". Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurden über 2.600 Rezensionen geschrieben, von denen stolze 89 Prozent positiv sind. Manche Aspekte gefielen den Spielenden besonders gut, wie man beim Vergleich der Kritiken feststellt. Auffällig oft wird die neue Spielwelt gelobt: Der neue, üble Stadtbezirk Dogtown überzeugt mit seiner Atmosphäre als gelungene Kulisse für die 13 Missionen. Auch die Story schätzen die Steam-Rezensenten. Dass die packende Handlung von den Hollywood-Stars Keanu Reeves (bereits aus dem Hauptspiel bekannt als Johnny Silverhand) und Idris Elba in der Rolle des Schläfer-Agenten Solomon Reed getragen wird, kommt ebenfalls gut an. Auch die neuen und verbesserten Features, die sowohl dem DLC "Phantom Liberty" als auch dem Hauptspiel im Rahmen des Update 2.0 zugutekommen, werden von den Gamern gefeiert.

Bei aller Euphorie über die Sonnenseiten von "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" gibt es aber auch Kritikpunkte. Diese betreffen vornehmlich das, was seinerzeit den Start des Hauptspiels zum PR-Desaster machte: Bugs. Man erinnere sich: Damals wurde vor allem der Vorwurf laut, das Spiel sei unfertig auf den Markt geworfen worden. Beim DLC ist dies zwar nicht in der gleichen Intensität der Fall, doch auch hier wird von Bugs berichtet. Auf Reddit erzählen frustrierte Spieler von Abstürzen des Games, Darstellungsfehlern, Problemen mit der Bildrate oder gewissen Entscheidungen, die sich als Game-Stopper erweisen - oder gleich das Save-Game ruinieren. Dem insgesamt guten Eindruck vom Agenten-Epos "Phantom Liberty" zerstören diese Vorkommnisse allerdings nicht. Patches werden sicher für Nachbesserungen sorgen.

Ein anderes Streitthema allerdings wirkt mehr als kurios. Betroffen ist lediglich eine Lokalisation von "Cyberpunk 2077". Die ukrainische Version des Hauptspiels soll seit dem Update versteckte Propaganda hinsichtlich des Ukraine-Kriegs und subtile antirussische Verweise beinhalten.

Wie das US-Gaming-Magazin "Rock Paper Shotgun" als erstes berichtete, zählte zu den Botschaften ein Synonym für "A...loch", das einen abwertenden Begriff für Russen in ukrainischer Sprache darstellte. Eine Spielfigur im Fotomodus auf die Knie zu zwingen, wurde offenbar in der Lokalisation als "wie ein Russe" übersetzt. Zudem soll die ukrainische Version im Gegensatz zu allen anderen ein Graffiti beinhalten, das an einen Umriss der Halbinsel Krim erinnert und das Wappen der Ukraine zeigt.

Mittlerweile sah sich das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red genötigt, auf diese Anschuldigungen zu reagieren. Die ukrainische Fassung von "Cyberpunkt 2077" beinhalte seit dem Update "ein paar Zeilen, die einige russische Spieler beleidigen könnten", so ein Beitrag im Telegram-Kanal der Entwickler. Daher würden diese Passagen korrigiert und im nächsten Update ersetzt werden. CD Projekt Red selbst scheint nicht dafür verantwortlich zu sein: Die Inhalte sollen von der für die Lokalisation zuständigen Firma SBT Localization in der Ukraine stammen. Diese hat beispielsweise auch "Baldur´s Gate 3" lokalisiert.

The Ukrainian language is coming to Night City! We’re happy to announce that Ukrainian text localization will launch for the whole game alongside Phantom Liberty.



We’re sincerely proud of the results and hope our Ukrainian-speaking players will enjoy it!https://t.co/vKf2l82NWx