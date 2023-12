Nachdem Schauspieler Jonathan Majors im März wegen Körperverletzung und Belästigung an seiner E-Freundin verhaftet wurde, fiel am Montag das Urteil: Er ist schuldig. Daraufhin trennte sich Marvel Studios von dem Kang-Darsteller.

Eigentlich sollte Jonathan Majors den neuen Superschurken in der Multiversum-Saga des MCU spielen. Seinen ersten großen Auftritt als Kang hatte er in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Doch in den letzten Monaten sorgte er mehr mit seinem Privatleben für Schlagzeilen als mit seiner Karriere: Am Montag wurde Majors wegen Belästigung in zwei Fällen und eines Angriffs auf seine Ex-Freundin verurteilt. Daraufhin zog Marvel Studios die Konsequenzen - und trennte sich von dem 34-Jährigen.

Laut "Variety" soll dies inzwischen von einer dem Studio nahestehende Quelle bestätigt worden sein. Weiter heißt es, dass Majors zusätzlich in einem Fall von vorsätzlicher Körperverletzung und in einem Fall von schwerer Belästigung für nicht schuldig befunden wurde.

Verdächtige Tonaufnahme

Im März 2023 wurde Majors wegen Körperverletzung und Belästigung verhaftet, nachdem seine Ex-Freundin ihn beschuldigt hatte, sie auf dem Rücksitz eines Privatwagens angegriffen zu haben. Sie habe sein Handy nehmen wollen, um eine Textnachricht zu lesen, die er von einer Frau bekam. Der Schauspieler bestritt jedoch die Anschuldigungen.

Im Laufe des zweiwöchigen Prozesses veröffentlichte die Staatsanwaltschaft von Manhattan einige Nachrichten zwischen Majors und seiner Ex-Partnerin, sowie eine Tonaufnahme, die als Beweismittel verwendet wurden. So wollte der 34-Jährige sie davon abbringen, nach einer Kopfverletzung ins Krankenhaus zu gehen. Er soll sogar mit Selbstmord gedroht haben.

Wer wird der neue Kang?

In der Aufnahme ist Majors zu hören, wie er zu seiner Ex-Freundin sagt, sie solle sich wie Corretta Scott King und Michelle Obama verhalten, denn er sei "ein großartiger Mann", der "Großes leistet, nicht nur für mich, sondern für meine Kultur und die Welt".

Es ist nicht die einzige berufliche Konsequenz für Majors: Im "Variety"-Beitrag heißt es, dass er unter anderem von seinem Talentmanager Entertainment 360 und seiner Werbefirma Lede Company fallen gelassen wurde. Zudem ist er nicht mehr am Film "The Man in My Basement" beteiligt. Wie es mit der Rolle Kang weitergeht und ob es schon einen Ersatz für Majors gibt, gab Marvel Studios noch nicht bekannt.