"Sein oder nicht sein?", ließ William Shakespeare vor gut 420 Jahren seinen Hamlet hadern. Marvel-Fans beschäftigt in Zusammenhang mit der von Elizabeth Olsen verkörperten Heldin Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, eher die Frage: "Tot sein oder nicht tot sein?"

Die Ausgangslage ist klar: Seit dem brachialen Ende von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ruht die abtrünnige Schurkin Maximoff, ehemaliges Mitglied der "X-Men" (Comic) und "Avengers" (Film), unter den Trümmern des Zaubertempels auf dem Berg von Wundagore. Den hat Maximoff selbst mit ihren Superkräften zerstört und damit auch gleich den Bösewicht Darkhold in all seinen Ausführungen. Es war eine Sühneaktion, weil Maximoff, einst Doctor Stranges Weggefährtin, erkannte, welche Schuld sie durch ihren Verrat auf sich lud.

Scarlet Witch, die die Realität verändern kann, war eine der mächtigsten Heldinnen von Marvel und eine sehr beliebte. Viele Fans nahmen den Machern den Imagewandel von ultragut zu abgrundtief böse übel. Auch deshalb wurde vielfach über die Möglichkeit gesprochen, dass sich Scarlet Witch auf - für Marvel nicht unübliche - wundersame Weise aus den Trümmern von Wundagore erheben könnte wie einst Phönix aus der Asche. Nun raubt ausgerechnet ein offizielles Marvel-Buch die Hoffnung.

In "Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline" steht: "Herbst 2024: Wanda von Erde 838 schart ihre Kinder um sich und versichert der untröstlichen Scarlet Witch, dass sie geliebt werden wird. [Wanda von Erde 616] zerstört Wundagore und lässt [den Berg] über sich einstürzen, womit sie zwei große Bedrohungen für das gesamte Multiversum auf einen Schlag eliminiert." Also ist Wanda tot. Oder doch nicht?

Fans und Experten streiten sich über die Bedeutung der Zeilen. "kino.de" meldete: "Es ist offiziell: Scarlet Witch ist tot." Eine "Wunderauferstehung" sei ausgeschlossen, heißt es weiter, zudem: "Der Eintrag ist mit einem Symbol versehen, das den Tod eines wichtigen Charakters markiert, sodass das Schicksal von Wanda eindeutig ist."

Das sieht "GameStar" anders. Dort wird der Marvel-Insider "CanWeGetSomeToast" zitiert, der auf seinem "X"-Kanal einen eindeutigen Post absetzte: "Wanda ist NICHT tot." Die Begründung: "Jedes einzelne Wort wird von Marvel durchforstet, bevor so etwas veröffentlicht wird. Der Wortlaut ist sehr sorgfältig ausgearbeitet." Demnach handle es sich bei der "eliminierten Bedrohung" nicht um Wanda selbst, sondern die Gefahr, die von ihr selbst ausging.

"GameStar" wähnt "diese Worte bewusst doppeldeutig gewählt", was nichts anderes impliziert: Scarlet Witchs Status ist nicht nur kompliziert, sondern unbekannt. Sie ist tot. Vielleicht. Aber vielleicht nicht mehr lange.

Wanda is NOT dead.



Every. Single. Word. Is combed through by Marvel Studios before something like this is released. The wording is very CAREFULLY crafted.



“…destroys Wundagore—and collapses it upon herself—ending two great threats to all of the Multiverse.”



She ended the… https://t.co/zVnXELErcv pic.twitter.com/apX4IakLak