Normalerweise steht die ukrainische Band Antytila auf der Bühne. Nun kämpfen die Mitglieder der beliebten Popgruppe im Krieg. Für ein Benefizkonzert in England wollen die Musiker jetzt jedoch kurzfristig in ihren eigentlichen Job zurückkehren - und richteten sich dafür an Megastar Ed Sheeran.

Die ukrainische Band Atytila hat Ed Sheeran angeboten, per Video-Schalte auf einem Benefizkonzert für die Ukraine in Birmingham aufzutreten. Die zweistündige Charity-Veranstaltung, die am Dienstag, 29. März, stattfindet, soll live im Programm des britischen TV-Senders ITV übertragen werden; alle Einnahmen, sei es durch Konzerttickets oder Werbung, werden zugunsten der Ukraine gespendet. Auftreten sollen neben Ed Sheeran auch Stars wie Camila Cabello, Gregory Porter and Snow Patrol - und Atytila, falls Sheeran dem Aufruf der beliebten ukrainischen Popgruppe nachkommen sollte.

"Hallo Ed Sheeran, Grüße aus Kiew!", begrüßen die Musiker den britischen Megastar in einem am Dienstag geposteten Facebookvideo. "Wir sind Musiker der ukrainischen Band Antytila, eine der beliebtesten ukrainischen Bands mit vielen Fans in der Ukraine und auf der ganzen Welt. In Friedenszeiten haben unsere Konzerte Stadien gefüllt." Der Krieg habe ihr Leben verändert, berichtet Sänger Taras Topolia. "Jetzt kämpfen wir mit Waffen gegen die russischen Besatzer. Wir danken Ihnen und dem gesamten britischen Volk für die Unterstützung", so Topolia weiter. "Glauben Sie mir, wir sind dankbar, und wir werden uns immer daran erinnern."

"Wir haben keine Angst , unter den Bomben zu spielen"

Nachdem er und seine Bandkollegen von der Wohltätigkeitsveranstaltung erfahren hätten, seien sie überzeugt davon, per Videoübertragung ebenfalls Teil des Konzerts sein zu wollen. "Unsere Band wird unsere Musik in Kiew spielen, einer Stadt, die nicht vor den russischen Besatzern kapituliert hat und niemals kapitulieren wird. Ihr werdet in Birmingham spielen", bietet Topolia in dem rund anderthalbminütigen Clip an. "Wir haben keine Angst, unter den Bomben zu spielen", so der Musiker. "Durch die Musik wollen wir der Welt zeigen, dass die Ukraine stark und unbesiegt ist. Wir werden kämpfen und für den Sieg singen, vor der ganzen Welt, die uns unterstützt."

Das Video wurde im Laufe eines Tages knapp 140.000 Mal aufgerufen. In den Kommentaren des Facebook-Beitrags fordern zahlreiche Fans Ed Sheeran dazu auf, das Angebot der Gruppe anzunehmen. Bislang hat sich der Sänger selbst noch nicht geäußert.