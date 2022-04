Mit dem prominent besetzten Musik-Live-Event "Die Passion" wollte RTL zu Ostern 2020 die Unterhaltungsbranche revolutionieren. Doch Corona machte die ambitionierten Pläne zunichte. Zwei Jahre später soll es nun endlich klappen. Doch die alte Frage bleibt: Wollen die Menschen das an Ostern sehen?

Zwei Jahre ist es her, dass RTL ein Osterspektakel der Extraklasse ankündigte: Beim TV-Live-Event "Die Passion" sollte eine der meisterzählten Geschichten der Welt einen neuen Anstrich bekommen - mit modernen Popsongs, dargeboten von einem prominenten Cast. Doch daraus wurde bekanntlich nichts: Die Corona-Pandemie machte wie in vielen anderen Fällen einen fetten Strich durch die Rechnung. Nun versuchen der Kölner Sender und die an der Produktion beteiligten Künstlerinnen und Künstler ihr Glück erneut: Am Mittwoch, 13. April, erzählt "Die Passion" (Regie: Volker Weicker und David Grifhorst) um 20.15 Uhr vom Leidensweg, der Kreuzigung bis hin zur Wiederauferstehung Jesu Christi.

Vieles von dem, was für 2020 geplant war, wurde auch 2022 beibehalten. So ist die Musik-Live-Show äußerst prominent besetzt: Jesus wird von Alexander Klaws gespielt, Mark Keller übernimmt die Rolle des Judas. Die heilige Mutter Maria wird von Ella Endlich, Petrus von Laith Al-Deen und der Häftling Barabbas von Martin Semmelrogge verkörpert. Hinzukommen die übrigen der zwölf Apostel, die - dem Diversitätsgedanken entsprechend - teils von Männern, teils von Frauen dargestellt werden, darunter Mareile Höppner, Samuel Koch und Stefan Mross. Als Erzähler fungiert Thomas Gottschalk. Einzig die Rolle des Pontius Pilatus wurde nochmals neu vergeben: Statt Jürgen Tarrach übernimmt nun Henning Baum.

"An der Inszenierung wurde vieles noch einmal überarbeitet"

Sie alle werden in einer Mischung aus vorproduzierten Einspielern und live übertragenen Spielszenen aus der Essener Innenstadt von den letzten Tagen des Nazarener erzählen. Musikalische Unterstützung gibt es von einer Band und einem Chor unter der Leitung des Söhne-Mannheims-Mitglieds Michael Herberger.

Die Einspieler, darunter das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern, wurden zum größten Teil 2020 vorproduziert. Erste Szenenfotos zeigen, dass den Regisseuren Volker Weicker und David Grifhorst eine moderne Interpretation der Jahrtausende alten Geschichte vorschwebt. So tragen Jesus und seine Jünger keine weißen Gewänder, sondern Jeans und Pullover. Statt der römischen Truppen, die Jesus im Garten Gethsemane gefangen nehmen, kommt in der RTL-Version die Polizei: "Wir wollen uns auch weniger auf die Religion an sich fokussieren", erklärte Hauptdarsteller Klaws in einem Interview, "sondern Jesus sehr menschlich, mit Zweifeln und allem, was dazugehört, darstellen."

Prozession führt durch Essen

Einzelheiten der Live-Prozession waren lange Zeit unbekannt. Nun, da die meisten Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben wurden, planen die Verantwortlich jedoch mit einem großen Publikum: 4.900 Menschen sollen für das große Finale auf dem Essener Burgplatz zusammenkommen. Kostenlose Tickets können noch über die Tourismusseite der Stadt (www.visitessen.de/diepassion) erworben werden. Vor dem Finale soll ein großes leuchtendes Kreuz in einer Prozession mit rund 100 Personen durch die Essener Innenstadt bis auf die Hauptbühne am Burgplatz getragen werden. Zum Vergleich: 2020 wurde die Teilnehmerzahl als Reaktion auf das Corona-Virus von etwa 800 Menschen auf ein Fünftel reduziert, ehe das Event ganz abgesagt wurde. Die Fernsehmoderatorin Annett Möller ("Punkt 6") wird als Außenreporterin vor Ort sein und bei mehreren Live-Schalten Stimmen der anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort einfangen.

Das alles klingt nicht nur groß, sondern vor allem auch richtig teuer. Aber kann diese Rechnung aufgehen? Besteht in einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, noch ausreichendes Interesse an einem derartigen Kuriosum? Wie bei allen Formen der Kunst wird es auch zur Passion ganz unterschiedliche Meinungen geben, das weiß auch Hauptdarsteller Klaws: "Meine Aufgabe besteht darin, zu erreichen, dass sich die Leute einfach Gedanken machen über das, was damals geschrieben wurde. Im Idealfall sehen die Menschen Religion nach dem Stück noch mal ein wenig anders oder werden dem Thema gegenüber toleranter sein." Angst vor allzu negativer Kritik hat der "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner nicht, im Gegenteil: "Ostern ist jedes Jahr. Insofern wäre es eine schöne Tradition, wenn man Kindern und Jugendlichen Religion und Glaube, aber auch die Geschichte und ihre darin vermittelten Werte näherbringen könnte."

Moderne Interpretation fernab der Religion

Und was sagen die Kirchen dazu? Besteht, wie Thomas Gottschalk bereits 2020 in einem Interview sagte, die Gefahr, gläubigen Menschen auf die Füße zu treten? Wie der Radiosender "Domradio" berichtete, ging das Drehbuch durch die Hände des evangelischen Theologen Michael Tilly, der manche Stellen überarbeitete: Unter anderem endete das ursprüngliche Manuskript nicht mit der Auferstehung, sondern mit der Kreuzigung. "Das ist ja gerade nicht das Ende", so der Theologe.

Überhaupt rückt der religiöse Aspekt in der RTL-Version ein wenig in den Hintergrund: "In einer Zeit, in der die Gräben zwischen den Menschen und den Ideologien immer größer werden, in der die Herausforderungen der Gegenwart und die Fragen der Zukunft Angst machen, möchte RTL die ursprünglichen Botschaften der Passion wie Liebe, Toleranz, Gemeinschaft und Hoffnung in den Fokus rücken", heißt es seitens des Kölner Privatsenders. Der frühere RTL-Unterhaltungschef und jetzige RTL-Bereichsleiter Kai Sturm ergänzt: "Mit diesem außergewöhnlichen Live-Musik-Event zu Ostern zeigen wir Haltung und dass es sich lohnt, gemeinsam füreinander einzustehen. Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten - unabhängig von Herkunft und Religion!" In einer Zeit, in der Krieg in Europa herrscht sowie Impfbefürworter und Impfverweigerer zunehmend verbal aufeinander eindreschen, sind dies wahrhaftig gute und lobenswerte Ansätze.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Menschen am Mittwoch vor Ostern RTL einschalten. Spannend wird die Umsetzung, kurz nach Aufhebung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen allemal. Und wer weiß: Vielleicht wird "Die Passion" tatsächlich so erfolgreich, dass es in den kommenden Jahren eine Wiederholung geben wird. In den Niederlanden zählt ein ähnliches Spektakel seit mehr als zehn Jahren zu den größten TV-Live-Events des Jahres. Auch ein kurzer Blick nach Oberammergau zu den dort stattfindenden Passionsspielen zeigt: Das Interesse an der Leidensgeschichte Jesu ist auch im 21. Jahrhundert ungebrochen.