Fast auf den Tag genau vor einem Jahr überrollte ein tonnenschwerer Schneepflug Marvel-Star Jeremy Renner. In einer Live-Silvester-Show sprach er nun über den Weg zurück. Seine Genesung sei vor allem für seine Familie eine Erleichterung gewesen.

Der Neujahrstag 2023 geriet zum Schicksalstag für Marvel-Star Jeremy Renner. Der Schauspieler wurde von einem Schneepflug überrollt. Dabei brach er sich 30 Knochen, Laufen musste der 52-Jährige ganz neu lernen. Wie unter anderem CNN berichtete, sprach Renner kürzlich in einer Silvester-Live-Sendung über seine Genesung. Einen besonderen Dank richtete der Schauspieler an seine zehnjährige Tochter und seine gesamte Familie.

"Es gab viel, wofür ich kämpfen musste, und die Genesung war für mich nur eine Einbahnstraße", erklärte Renner. "Meine Genesung wurde zu einer Erleichterung für mich, weil ich wusste, dass ich meiner Familie, meiner Tochter und all denen, die es betroffen hat, Erleichterung verschaffen konnte."

Nach eigenen Angaben spielte seine Einstellung eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Genesung. Er habe nie über eigene körperliche Beschwerden, eigene Schmerzen sowie eigene Ängste nachgedacht. "Ich hatte so viele Dinge, für die ich kämpfen musste, also war der einzige Weg der Genesung meine mentale Einstellung, und diese Einstellung war immer, gesund zu werden. Es gibt keine andere Möglichkeit als diese."

Rückkehr ans Set?

Im Januar vergangenen Jahres stellten die Ärzte nach dem Schneepflug-Unfall ein stumpfes Thoraxtrauma sowie orthopädische Verletzungen in kritischem Zustand fest, Renner wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu dem folgenschweren Unfall kam es, als der "Avengers"-Darsteller seinem Neffen helfen wollte, dessen Auto in der Nähe seines Hauses am Lake Tahoe in Nevada von Schnee zu befreien. Der 6.500 Kilogramm schwere Pflug geriet ins Rollen und zerquetschte den Schauspieler beim Versuch, seinen Neffen zu retten.

In den sozialen Medien ließ Renner seine Fans immer wieder an seinen Fortschritten teilhaben. Beispielsweise war dort ein Clip zu sehen, der ihn - mithilfe eines Anti-Schwerkraft-Laufbandes - erstmals wieder beim Laufen zeigt. Kürzlich deutete der Hollywoodstar an, dass er bereit sei, wieder vor der Kamera zu arbeiten. Er hatte eine Istagram-Story gemeinsam mit Emma Laird ("Mayor of Kingstown") gepostet, in der beide gemeinsam am Set zu sehen sind.