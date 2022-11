Das neue Add-On für "Far Cry 6" bietet ein äußerst abgedrehtes Setting: "Lost Between Worlds" schickt Gamer in eine Paralleldimension. Der Inselstaat Yara ist darin kaum wiederzuerkennen ...

Schräge Add-Ons, die mit dem Originalspiel fast nichts mehr gemein haben, haben in Ubisofts "Far Cry"-Reihe eine lange Tradition - so gab es einen beispielsweise DLC, der auf dem Mars spielte ("Far Cry 5: Gestrandet auf dem Mars"), eine Expedition in den Lebensraum der Yetis ("Far Cry 4: Das Tal der Yetis") und eine Zeitreise in eine retro-futuristische Neon-Version der 80er Jahre ("Far Cry 3: Blood Dragon").

Der jüngste DLC "Lost Between Worlds" dürfte allerdings der abgedrehteste von allen sein. Der Inselstaat Yara, der in "Far Cry 6" als Sandbox-Kulisse dient, ist kaum wiederzuerkennen. Protagonist Dani Rojas standet in einer fragmentierten Paralleldimensions-Version von Yara. Als Mentor dient dabei das außerirdische Astralwesen Fai.

20 Euro für ein Paralluniversum

Zu Beginn untersucht Dani den Krater, den ein Meteor ausgelöst zu haben scheint. Doch handelt es sich bei dem Fund an der Einschlagstelle in Wirklichkeit um ein Alien-Raumschiff. Die Folge: In der zersplitterten Version von Yara müssen Spieler 15 Prüfungen bestehen, unterstützt von dem körperlosen Alien Fai.

So surreal wie das Setting sind auch die Figuren und Kulissen, die es zu erforschen gilt - von einer zerbrochenen Festung, die irgendwo im Nirgendwo schwebt bis zur Unterwasser-Variante von Yaras Hauptstadt Esperanza. Unterwegs begegnen den Spielern kristalline Wesen in Menschen- und Tierform. Neben Kämpfen gehören zu überwindende Hindernisse und Rätsel zum Gameplay. In den sogenannten Rifts sind Energie-Fragmente versteckt, die man sammeln sollte, um neue Versuche zu gewinnen, sollte man scheitern. Für Dauermotivation sorgen soll eine außerirdisch gute Belohnung: Wer alle Aufgaben gemeistert hat, darf Fais übersinnliche Ausrüstung mit ins Hauptspiel importieren. So stehen dann unter anderem neue Waffen für "Far Cry 6" mit Alien-Technologie zur Verfügung.

Aktuell steht eine kostenlose Testversion von "Far Cry 6" bei Ubisoft und im Epic Games Store zur Verfügung. Vermutlich auch, um Spieler neben dem Hauptspiel auch für das Add-On zu begeistern. "Far Cry 6: Lost Between Worlds" erscheint am 6. Dezember. Knapp 20 Euro kostet das Ticket in die schräge Version von Yara.

Nebenbei steht derzeit das "Update 6" für Besitzer des Hauptspiels kostenlos bereit. Es führ ein New Game Plus ein: Wer die Story komplett durchgespielt hat, kann das Game mit den Endgame-Waffen erneut daddeln.

Far Cry 6: Lost Between Worlds Announcement Trailer

Far Cry 6: Lost Between Worlds Announcement Trailer

Copyright: Ubisoft Channel/YouTube