Die vierte Corona-Impfung als Erfolgsezept gegen das hartnäckige Virus? - Virologe Dr. Martin Stürmer teilt in einem RTL-Interview seine Einschätzung bezüglich der herannahenden Erkältungswelle und der dadurch potenzierten Gefahr, an Covid zu erkranken.

Kann die Pandemie bald zur Endemie und damit zum örtlich begrenzten Auftreten der Infektionskrankheit werden? Oder, salopper formuliert, ist Corona bald vorbei? - Der Virologe Dr. Martin Stürmer zeigte sich jetzt in einem RTL-Interview optimistisch: "Ich denke, dass wir im Laufe des nächsten Jahres über diese Art Übergang diskutieren können." Laut seinen Einschätzungen soll die vierte Impfung, also die zweite Boosterimpfung, für all jene, denen auch die dritte Impfung empfohlen worden sei, einen erheblichen Mehrwert darstellen, um risikofreier durch die kalte Jahreszeit zu kommen. "Eine vierte Impfung kann die Verbreitung eindämmen", konstatiert der Wissenschaftler gegenüber RTL. Dies sei jedoch nur realistisch, wenn man auch die auf die einzelnen Virusvarianten angepassten Impfstoffe vermehrt impfen würde, empfiehlt der Experte.

Kinder seien besonders gefährdet

Omikron BA.5 gehe zwar oft mit einem verhältnismäßig leichten Verlauf einher, neue Mutationen könnten jedoch wieder "klinisch auffälliger" auftreten, so Stürmers Vermutung. "Viren sind clever: Sie möchten, dass der Wirt gar nicht merkt, dass er erkrankt ist", erklärt er. Daher könnten gewisse Viren zwar harmloser mutieren, jedoch mehr Menschen betreffen - in Anbetracht der nahenden Grippewelle keine beruhigende Prognose. "Es ist zu befürchten, dass wir da etwas mehr sehen werden in den nächsten Tagen", führt Stürmer seine Einschätzung auf die für Infekte typische Jahreszeit zurück.

Ein weiteres Problem: Die Angst, vor allem Kinder hätten in den beiden vergangenen Jahre beispielsweise aufgrund der Maskenpflicht kein starkes Immunsystem ausbilden können, sei nicht unbegründet. Vor allem Kleinkinder zeigten "ein gewisses Defizit" auf, wie es Virologen beschreiben. Die Infektionskrankheiten nähmen daher vor allem jetzt stark zu.

Fakt sei: Ist der Körper bereits angeschlagen und kämpft mit Fieber gegen eine Erkältung an, bietet er eine noch größere Angriffsfläche für das Coronavirus. "Der Körper ist einfach anfälliger", erklärt Stürmer. Bei einem geschwächten Körper hätten es Viren leichter. Ähnlich wie bei herkömmlichen Grippeviren könne man neue Varianten des Coronavirus nach wie vor nicht vollkommen ausschließen.