Am Sonntag fand in Köln das Finale der FIFA VBL Club Championship statt. Dank des Ausnahmetalents Andres Vejrgang gab es einen klaren Sieger im Duell zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli.

Das Ergebnis ist eindeutig: Favorit RB Leipzig holte sich am Sonntag in Köln mit einem 7:1 gegen den FC St. Pauli den Sieg im Finale der Virtual Bundesliga Club Championship. Man Of The Match des "FIFA 22"-Wettbewerbs war in den Augen vieler Zuschauer das dänische Ausnahmetalent Andres Vejrgang, der in dieser Saison für Leipzig in der Club Championship debütierte.

Im Final-Einzel auf der Xbox schlug Vejrgang den Rivalen Mustafa Cankal von St. Pauli mit einem klaren 7:0. Zuvor hatten Andres Vejrgang und Umut Gültekin vom RB Lepizig im Doppel gegen Mustafa Cankal und Kamal Kamboj ein Unentschieden herausgeholt. Den Sieg machte der Leipzig-Kicker Umut Gültekin durch ein 3:1 auf im Einzel auf der PlayStation gegen Kamal Kamboj klar.

Mit dem Final-Ergebnis riss der RB Leipzig erstmals den Klubmeister-Titel in der virtuellen Bundesliga an sich und löste den Vorjahressieger 1. FC. Heidenheim ab. Der FC St. Pauli wurde zum zweiten Mal in Folge Vizemeister. I

m Finale in Köln traten acht Finalisten an, die sich in der Saison unter insgesamt 26 Vereinen aus der Ersten und Zweiten Bundesliga durchgesetzt hatten. Insgesamt wurden 65.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der nächste wichtige Termin für die E-Sportler ist der 4. und 5. Juni: Dann steigt das Einzelfinale, bekannt als VBL Grand Final. Ausgetragen wird es erneut in Köln. Hier hat auch "FIFA"-Publisher EA seinen deutschen Hauptfirmensitz. 2012 hat die DFL in Kooperation mit EA SPORTS mit der VBL als erste professionelle Fußball-Liga einen eSport-Wettbewerb ins Leben gerufen.

Die Highlights des Finales der VBL Club Championship

