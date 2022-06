Star-Koch Roland Trettl verhilft in seiner Datingshow "First Dates" Singles zur großen Liebe. Einer seiner wichtigsten Helfer ist der charmante Barkeeper Nic Shanker. Was er nicht ahnt: Mit "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Barbara Schöneberger naht "eine Psychopathin".

Von "Der Bachelor" über "Adam sucht Eva" bis "Prince Charming": Datingshows gibt es im deutschen Fernsehen zuhauf. Seit 2018 mischt auch Roland Trettl mit und verhilft Singles in der VOX-Show "First Dates - Ein Tisch für Zwei" zu romantischen Blind Dates. An seiner Seite ist stets der charmante Barkeeper Nic Shanker, der nun seinen persönlichen Albtraum erlebte. Der 40-Jährige wurde nämlich Opfer eines gemeinen "Verstehen Sie Spaß?"-Streichs, für den sich Moderatorin Barbara Schöneberger höchstpersönlich in Schale warf.

Als Single Doris getarnt, ließ sich die 48-Jährige bei der VOX-Show einschleusen. Nichtsahnend, was da auf ihn zukommen würde, begrüßt Shanker den Neuankömmling mit einem Kompliment: "Du bist wahnsinnig schön, das muss man einfach so sagen." Doris findet derweil, Nic habe "schöne Augen" und antwortet auf dessen Frage, wie denn ihr Traummann sein solle, wie aus der Pistole geschossen: "So wie du!"

Dementsprechend hat Doris kaum Augen für ihr eigentliches Date, Michael. Dem Barkeeper flüstert sie ungläubig zu: "Der ist für mich?" Er sehe aus wie ein Paketbote. "Die hat ihn gerade so beleidigt!", berichtet Shanker kurz darauf entrüstet seinem Chef. Trettl aber hat kein Verständnis für seinen Angestellten: "Du brauchst dich auch nicht wundern, so wie du mit ihr sprichst. Das ist eine ausgehungerte Löwin."

Barbara Schöneberger bringt Bar-Keeper ins Schwitzen: "So was hab ich noch nie erlebt"

Shanker kommt derweil immer mehr ins Schwitzen: "Ist das unangenehm. Ey, ernsthaft Roland, die ist ein Psychopath, völlig geisteskrank." Er stöhnt: "So was hab ich noch nie erlebt." Und Doris denkt gar nicht daran, mit ihren Avancen aufzuhören. Als sie sich ein weiteres Glas Negroni an der Bar holt, baggert sie den Bar-Mann erneut an: "Du bist von hinten und vorne ein Traum." Der erwidert: "Dir ist aber schon bewusst, dass du für einen Datingpartner hier bist und nicht für mich?"

Wie der "Albtraum" für Nic Shanker ausgeht, zeigt sich am Samstag, 25. Juni, wenn die ARD ab 20.15 Uhr die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" ausstrahlt. Mit dabei sind dann auch Frank Elstner, Elyas M'Barek, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Marco Gianni und Chris de Burgh.