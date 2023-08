Geballte Frauenpower bei der australischen Serie "Bad Behaviour": Das Kreativteam der Produktion ist rein weiblich. Von Zusammenhalt unter Frauen kann man bei der Dramaserie mit Darstellerin Jana McKinnon jedoch nicht sprechen.

Der nächste große Auftritt von Jana McKinnon: Die österreichisch-australische Schauspielerin, bekannt als Charly aus dem Kinofilm "Beautiful Girl" (2015) oder Christiane F. in der Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", 2022 für den Jupiter-Award in der Kategorie "Beste Darstellerin (Kino, TV, Streaming) National" nominiert, ist nun erstmals in einer größeren internationalen Produktion mit von der Partie. Die 24-Jährige ist an der Seite von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Darstellerin Markella Kavenagh in der Dramaserie "Bad Behaviour" zu sehen.

Als 25-jährige Joanna wird McKinnon mit einem Kapitel aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, als sie nach zehn Jahren auf ihre ehemalige Mitschülerin Alice (Yerin Ha) trifft. Beide verbrachten ein Jahr im Mädcheninternat Silver Creek im australischen Busch, wo sie unter dem brutalen Regime von Portia ( Markella Kavenagh) leiden mussten. Denn die Schülerin schreckte vor Manipulation und Mobbingattacken nicht zurück und machte den anderen Mädchen das Leben schwer.

Wie weit gehst du für die Gunst der anderen?

Man kennt das aus sämtlichen Highschool-Filmen: Es gibt immer ein Mädchen, das das Sagen hat. Doch im Gegensatz zu den gängigen Komödien wird in es "Bad Behaviour" dunkel und fesselnd. Es geht um Traumata, Machtkämpfe, Zugehörigkeit und den Rückfall in alte Verhaltensmuster - ein Problem, mit dem sich besonders Joanna befassen muss, weil neben Alice auch Portia wieder in ihr Leben tritt. Trotz ihrer Mobbingattacken fühlte sich die damals 15-Jährige zu ihr hingezogen und überschritt Grenzen, nur um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Auch nach zehn Jahren merkt sie, dass Portia immer noch eine gefährliche Wirkung auf sie hat.

Obwohl in der Story von "Girls support girls" nicht die Rede sein kann, sieht es hinter den Kulissen anders aus: Das Kreativteam wird nur von Frauen geleitet. Während Pip Karmel ("New Gold Mountain") und Magda Wozniak ("The Messenger") als Autorinnen fungieren, wird die Serie von Amanda Higgs ("The Secret Life of Us") produziert. Gemeinsam mit Regisseurin Corrie Chen ("Homecoming Queens") gelang es, ein düsteres, dichtes Drama umzusetzen, das die ein oder andere Überraschung bereithält.

"Bad Behaviour" basiert auf dem erfolgreichen Roman der australischen Autorin Rebecca Starford, welches 2015 erschien. Die vierteilige Produktion feierte ihre internationale Premiere bei den 73. Internationalen Filmfestspielen in Berlin im Februar 2023 und wurde in Australien erstmals am 17. Februar 2023 ausgestrahlt. Ab Freitag, 11. August, 20.15 Uhr, erscheinen die vier Folgen wöchentlich auf Sky Atlantic, und sind zudem auf Sky Q und der Streamingplattform WOW aufrufbar.