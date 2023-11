Mit dem tragischen Unfalltod von Lady Diana (Elizabeth Debicki) beendet Peter Morgan das Serien-Epos "The Crown" über das Leben und Wirken von Queen Elizabeth II. (Imelda Staunton). Auch wenn bislang wenig Details bekannt sind, gehen Royalisten schon vor dem Start auf die Barrikaden.

Wenn es um den Staffelstart von "The Crown" ging, bewiesen die Verantwortlichen von Netflix schon des Öfteren ein Händchen: Staffel fünf startete fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022. Die ersten vier Folgen der finalen sechsten Staffel der Serie von Peter Morgan sind auf Donnerstag, 16. November, und damit zwei Tage nach dem 75. Geburtstag von König Charles III. terminiert. Sonderlich freuen dürfte sich der Monarch darüber aber nicht.

Nach der Scheidung von Prinz Charles ( Dominic West) und Lady Diana ( Elizabeth Debicki) in der vorherigen Staffel hat die königliche Familie um Queen Elizabeth II. ( Imelda Staunton) im nun gezeigten Zeitraum zwischen 1997 und 2005 eine weitere große Tragödie zu verkraften: Am 31. August 1997 starb die damals 36-jährige Diana, Mutter der Prinzen William (Rufus Kampa) und Harry (Flynn Edwards), bei einem Autounfall. Zuvor war ihr Wagen von aufdringlichen Paparazzi nachts durch Paris gejagt worden. Der genaue Unfallhergang ist dem Vernehmen nach nicht in "The Crown" zu sehen.

Drama und Gerüchte

Es mag an der Brisanz der Thematik liegen, dass Netflix der Presse diesmal keine Episoden vorab zur Sichtung zur Verfügung stellte. Erste Details fanden dennoch ihren Weg an die Öffentlichkeit: Britischen Medienberichten zufolge soll die Serie Diana zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls als schwanger darstellen. Damit greifen die Macher ein altes Gerücht wieder auf, das Mohamed Al-Fayed (Salim Daw), der Vater von Dianas damaligem Freund Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) nach dem Unfalltod des Paares in die Welt setzte. Auch soll der Harrods-Chef in der Serie die Behauptung wiederholen, wonach das Paar Opfer eines Komplotts wurde.

Als "zutiefst geschmacklos" bezeichneten Royal-Experten auch, dass Diana als Geist sowohl Charles als auch der Queen erscheinen soll. Ob dies im ersten oder zweiten Teil der Serie der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Die Folgen fünf bis zehn sind ab 14. Dezember beim Streaming-Dienst zu sehen. Darin wird es neben der Amtszeit des britischen Premierministers Tony Blair (Bertie Carvel) um das Goldene Thronjubiläum der Queen sowie die Hochzeit von Charles und Camilla Parker Bowles ( Olivia Williams) gehen. Zum krönenden Abschluss wird das Publikum Zeuge vom Kennenlernen von Prinz William (Ed McVey) und seiner heutigen Ehefrau Kate (Meg Bellamy). Mit anderen Worten: "The Crown" findet auch ohne den Serien-Tod der Queen einen emotionalen, dramatischen Abschluss.