Pünktlich zu ihrem Auszug bei Papa Robert und Mama Carmen bekommen die Geiss-Töchter Davina und Shania ihre eigene Doku-Soap: "Davina & Shania - We love Monaco" startet am Montag, 9. Mai, bei RTLZWEI.

Sie zählen zu den bekanntesten Teenagern der Reality-Welt: Zusammen mit ihren Eltern Robert und Carmen stehen Davina und Shania Geiss seit mehr als zehn Jahren im Licht der Öffentlichkeit. Ihre Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) zählt bereits 20 Staffeln. Nun bekommen die Millionärssprösslinge pünktlich zu ihrem Auszug von zu Hause ihren eigenen Doku-Ableger spendiert: Je eine Folge "Davina & Shania - We love Monaco" ist ab Montag, 9. Mai, um 21.15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen. Ab Montag, 23. Mai, läuft das Format in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr.

Die Sendung begleitet die beiden Geiss-Schwestern bei der wohl gravierendsten Veränderung in ihrem jungen Leben: dem Auszug aus ihrem Elternhaus. Wie werden die 18-jährige Davina und ihre ein Jahr jüngere Schwester mit der neuen Verantwortung umgehen? Können sie den Pflichten, die ein eigener Haushalt unweigerlich mit sich bringt, gerecht werden? Und werden sie sich überhaupt vertragen? Diese Fragen werden in dem Format beantwortet. Doch natürlich sind auch die übrigen Familienmitglieder nicht aus der Welt: Der Bal de Noel steht an und Carmen und Robert versorgen ihren Nachwuchs mit den nötigen Tipps. Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Feierlichkeiten zu Opa Reinholds 80. Geburtstag.