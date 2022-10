"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Bullet Train" und "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Ist denn schon wieder Weihnachten? Nicht ganz! Zwei Monate haben Last-Minute-Shopper noch Zeit, um die Geschenke für ihre Lieben zusammenzutragen. Deutlich weniger Zeit dürfte bis zur nächsten Wiederholung des Weihnachtsfilmklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verstreichen. 1973 wurde der Film unter Regie von Václav Vorlíček mit Libuše Šafránková und Pavel Trávníček in den Hauptrollen in der damaligen Tschechoslowakei und der DDR produziert. Seither wird er zuverlässig zur Weihnachtszeit mehrere Male auf verschiedenen Fernsehsendern rund um die Adventszeit ausgestrahlt. Vergangenes Jahr verfilmte die norwegische Schauspielerin und Filmregisseurin Cecilie A. Mosli den Klassiker neu. In der Hauptrolle ist die norwegische Popsängerin Astrid Smeplass zu sehen, die 2013 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Idol" bekannt wurde. Der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erscheint nun ebenso wie der Actionthriller "Bullet Train" und das RTL-Drama "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon", das unter anderem auch bei RTL+ verfügbar ist, auf DVD und Blu-ray.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (VÖ: 27. Oktober)

Ein prächtig geschmückter Tannenbaum, die Liebsten um sich herum, leckeres Essen - und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV: So sieht für viele Menschen das ideale Weihnachtsfest aus. Die tschechische Verfilmung aus dem Jahr 1973 hat längst Kultcharakter. Entsprechend groß sind die Fußstapfen, in die die norwegische Popsängerin Astrid Smeplass, besser bekannt als Astrid S, 2021 schlüpfte: In "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" übernahm die heute 25-Jährige die Titelrolle. An der altbekannten Geschichte halten die Macher um Regisseurin Cecilie Mosli in der norwegischen Neuauflage dabei fest, sprich: Aschenbrödel leidet unter ihrer sadistischen Stiefmutter (Ellen Dorrit Petersen) und träumt von der großen Liebe. Dann verdreht ihr ein charmenter Prinz (Cengiz Al) den Kopf.

Preis DVD: circa zwölf Euro

NO, 2021, Regie: Cecilie Mosli, Laufzeit: 83 Minuten

"Bullet Train" (VÖ: 27. Oktober)

Es kommt nicht oft vor, dass japanische Romane zur Vorlage für große internationale Filmproduktionen werden, im Fall von "Bullet Train" von Kotaro Isaka hat es geklappt. Brad Pitt spielt die Hauptrolle, neben ihm ist Sandra Bullock dabei, Regie führte David Leitch ("John Wick", "Deadpool 2"), und zum Produzenten-Team gehört unter anderem Antoine Fuqua - viele große Hollywood-Promis also. Und die Geschichte zu dieser blutigen, aber kurzweiligen Highspeed-Actionkomödie geht so: Der Auftragskiller Ladybug (Brad Pitt) soll in einem Shinkansen-Zug irgendwo zwischen Tokio und Kyoto einen Koffer entgegennehmen. Das ist zwar nicht per se ein Auftrag, bei dem man jemanden töten muss, aber leider trifft Ladybug im Hochgeschwindigkeits-Zug auf diverse andere Profi-Killer, die ihm den Garaus machen wollen. Ladybug wehrt sich: mit Fußtritten, Aktenkoffern, Mineralwasser-Flaschen, kessen Sprüchen und allem, was ihm sonst noch so einfällt. Und dazu läuft vor japanischen Kulissen Disco-Musik von den Bee Gees. Mal was anderes.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: David Leitch, Laufzeit: 121 Minuten

"Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" (VÖ: 28. Oktober)

Fokussierter Blick, Becker (Bruno Alexander) wirft den Ball in die Luft - und trifft ihn perfekt. Der Rest ist Tennis-Geschichte, deutsche Sport-Geschichte. Mit nur 17 Jahren gewinnt Boris Becker 1985 Wimbledon, als jüngster Spieler aller Zeiten. Der Aufstieg des jungen "Bobbele" ist der Aufstieg eines sturen Ausnahmetalents, das trotz jugendlicher Sperenzchen das große Ziel stets vor Augen hatte. Hannu Salonens Sportler-Drama "Der Rebell - Von Leimen bis Wimbledon" (als Stream auch bei RTL+ verfügbar) begleitet den aufbrausenden Jugendlichen auf den Weg an die Spitze. Der Film, der auf Fred Sellins Becker-Biografie "Ich bin ein Spieler" beruht, legt den Schwerpunkt jedoch nicht auf Tennis, sondern die enge Beziehung zu Trainer und Ziehvater Günther Bosch, der im Film von Samuel Finzi trefflich verkörpert wird.

Preis DVD: circa 13 Euro

D, 2021, Regie: Hannu Salonen, Laufzeit: 100 Minuten