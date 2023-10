Über ein Dutzend Spiele, 16 Jahre Assassinen gegen Templer und unzählige Kopfsprünge in den Heuhaufen: Wir lassen anlässlich des Verkaufsstarts von "Mirage" alle Episoden der "Assassin's Creed"-Hauptreihe Revue passieren und zeigen Ihnen, was die einzelnen Teile einzigartig gemacht hat.

Von Altair bis Wolfsmal, vom Alten Ägypten bis in die nahe Zukunft: Was sich im Laufe von über 16 Jahren "Assassin's Creed" alles verändert hat - und was noch folgt. Ein Überblick zum Start des neuen Ablegers "Mirage", der am 5. Oktober erscheint.