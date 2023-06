Während Freunde, Nachbarinnen und Familie fremde Länder erkunden, können sich Daheimgebliebene über filmische Reisen freuen: Das VoD-Portal LaCinetek präsentiert Filmklassiker wie "Die Reise zum Mond" und "Mord im Orient-Express" unter einem entsprechenden Fokus.

Sommerzeit ist bekanntlich Reisezeit, doch nicht jeden Erholungssuchenden zieht es gleich in die Ferne: Die anhaltende Inflation macht große Urlaubspläne teuer, gleichzeitig verspürt manch einer mitunter ein schlechtes Gewissen angesichts des bei einer Flugreise ausgestoßenen CO2. Das VoD-Portal LaCinetek sorgt dennoch für sommerliche Abwechslung: Ab Donnerstag, 20. Juli, schickt LaCinetek die Zuschauerinnen und Zuschauer unter einem neuen Film-Fokus "Auf Reisen".

Geboten werden 16 Filmklassiker aus unterschiedlichen Genres, die an die unterschiedlichsten Orte der Welt einladen: In "Nordsee ist Mordsee" etwa begleitet Regisseur Hark Bohm den 14-jährigen Uwe (gespielt von seinem Sohn, dem 2022 verstorbenen Schauspieler Uwe Bohm) auf seiner Flucht vor dem gewalttätigen Vater. Die Musik zu dem Filmdrama aus dem Jahr 1976 stammt von Altrocker Udo Lindenberg.

Von Werner Herzog bis Wim Wenders

Auf eine "Reise nach Italien" lädt der italienische Regisseur Roberto Rossellini in seinem gleichnamigen Film (Alternativtitel: "Liebe ist stärker") aus dem Jahr 1954. In den Hauptrollen spielen Ingrid Bergman und George Sanders ein britisches Ehepaar, das sich entfremdet hat. Bergman spielt auch in der ebenfalls zur Auswahl stehenden Agatha-Christie-Romanverfilmung "Mord im Orient-Express" (Regie: Sidney Lumet) aus dem Jahr 1974 an der Seite von Stars wie Sean Connery und Anthony Perkins.

Weitere Filme sind unter anderem "The Straight Story - Eine wahre Geschichte" (Regie: David Lynch) aus dem Jahr 1999, "Wenn die Gondeln Trauer tragen" (1974, Regie: Nicolas Roeg), "Gerry" (2003, Regie: Gus Van Sant) mit Oscar-Preisträger Matt Damon in der Titelrolle, "Wilde Erdbeeren" (1957) von Ingmar Bergman, Wim Wenders' "Im Lauf der Zeit" (1976). die oscarnominierte Actionkomödie "Abenteuer in Rio" (1964, Regie: Philippe de Broca), das Sci-Fi-Abenteuer "Die Reise zum Mond" von Georges Méliès aus dem Jahr 1902 und "Aguirre, der Zorn Gottes" (1972) von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle.

"LaCinetek" ist ein VoD-Portal mit Fokus auf klassische Kultfilme. Mehr als 120 internationale Regie-Talente haben dafür bereits eine Liste ihrer 50 Lieblingsfilme angefertigt, darunter Martin Scorsese, Agnès Varda, Aki Kaurismäki, Maren Ade oder Fatih Akin. Nutzerinnen und Nutzer können die Filme einzeln ausleihen oder käuflich erwerben. Die Kosten belaufen sich zwischen 2,99 Euro pro Ausleihe und 9,99 Euro für den Kauf eines Films in HD-Qualität.